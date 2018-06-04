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İçişleri Bakanı Soylu: "Yıl sonuna kadar 16 bin 500 polis daha alacağız. 2021'e kadar jandarmamızı profesyonel hale getiriyoruz, 2016'dan bugüne kadar 42 bin 174 uzman jandarma aldık, toplam sayımız 195 bine ulaştı. Her yıl 25 bin jandarma alacağız ve pro

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 12:16 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu: "Yıl sonuna kadar 16 bin 500 polis daha alacağız. 2021'e kadar jandarmamızı profesyonel hale getiriyoruz, 2016'dan bugüne kadar 42 bin 174 uzman jandarma aldık, toplam sayımız 195 bine ulaştı. Her yıl 25 bin jandarma alacağız ve profesyonelliği tamamlayacağız. Sahil güvenlikte de geçen yıl yaklaşık 647 personel alımı yaptık. Çarşı mahalle bekçisi, toplam sayı 2016'da eskiden kalanlarla 3 bin 520 idi. 2018'de alım işlemleri devam edenlerle 18 bin 500'e çıkardık. Şimdi 7 bin ilana çıktık, 10 bin yeni kadro daha alacağız."


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