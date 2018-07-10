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İçişleri Bakanı Soylu'dan yeni kabine açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 01:06 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Rabbim, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Güçlü Türkiye için hakkıyla hizmet edebilmeyi nasip eylesin"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Rabbim, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Güçlü Türkiye için hakkıyla hizmet edebilmeyi nasip eylesin." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde İçişleri Bakanlığı görevine getirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Soylu, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk kabinesinde bizlere Millete hizmeti layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Güçlü Türkiye için hakkıyla hizmet edebilmeyi nasip eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

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Yeni hükümet sisteminin ilk kabinesi belli oldu (2)Yeni hükümet sisteminin ilk kabinesi belli oldu (2)
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İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabine

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