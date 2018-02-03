İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye, terörü tasfiye edip kendi hedefleriyle gelişmesini, kalkınmasını ve demokrasisini yükseltme gayretinde. Bu topraklar üzerinde bugün ezanımız beş vakit okunuyorsa bunun sebebi elbette şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Bugün de bu konuda bizim evlatlarımız hiç çekinmeden, gelecek nesillerin daha rahat, daha huzurlu, bu oyunların içerisinde olmamasını temin etmek için canlarını feda ediyorlar" dedi.

Bakan Soylu, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nu ziyaret etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eşi Hamdiye Soylu, Vali Ahmet Hamdi Nayir ile eşi Münevver Nayir, Kütahya Milletvekilleri Şükrü Nazlı ile eşi Gülten Nazlı, İshak Gazel, Ahmet Tan, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile eşi Aysel Saraçoğlu, Vali Yardımcıları Kenan Eskin, Arif Yalçın ile Ali Bezirgan, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve İçişleri Bakanlığına bağlı daire müdürleri tarafından karşılandı.

Valilik binası önünde polis merasim mangasını selamladıktan sonra Valilik Şeref Defterini imzalayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha sonra Vali Ahmet Hamdi Nayir’in makamına geçti. Bakan Soylu’ya Vali Ahmet Hamdi Nayir tarafından brifing verildi.

Bakan Soylu’yu ağırlamaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Vali Nayir, “Kütahya, medeniyetlere ev sahipliği yapmış, doğal güzellikleriyle, yeraltı zenginlikleriyle önemli bir şehrimiz. Sizleri ilimizde görmekten mutluluk duyduk. Bakanlığımıza ait olan hizmetlerimizde de sizlerin desteği, önderliğiyle gayretli çalışmalarımızla sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Sizleri kısa zamanda yine bekliyoruz, ilimize daha detaylı ayıracağınız bir vakitte diğer çalışmalarımızı da sizlere arz etmek isteriz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, Kütahya’nın sağduyusuna dikkat çekti. Bakan Soylu, “Kütahya özellikle kendi karakteri açısından siyasetle ve demokrasiyle başka bir hususiyeti söz konusu. Her zaman demokrasiden yana, milli birlik ve beraberliğimizden yana. Aynı zamanda da bu ülkeye hizmet edenlerden yana esaslı bir duruşu ortaya koymaktadır” diye konuştu.

Türkiye’nin gelişmesini ve kalkınmasını istemeyenlerin terörü bir engel olarak öne sürdüğünü belirten Bakan Soylu, “Türkiye terörle meşgul olsun istediler oysa Türkiye başka bir çaba içerisinde. Türkiye, terörü tasfiye edip kendi hedefleriyle gelişmesini, kalkınmasını ve demokrasisini yükseltme gayretinde. Bu topraklar üzerinde bugün ezanımız beş vakit okunuyorsa bunun sebebi elbette şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Bugün de bu konuda bizim evlatlarımız hiç çekinmeden, gelecek nesillerin daha rahat, daha huzurlu, bu oyunların içerisinde olmamasını temin etmek için canlarını feda ediyorlar. Onlara minnet ve şükran borçluyuz” ifadelerini kullandı.