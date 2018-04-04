İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Narkomobil’de whatsapp üzerinden ihbar topluyoruz. Halen 45 ilde aktif olarak faaliyet göstermekte olup, toplam ihbar sayısı 5 bin 771’e ulaşmıştır. Narko TIR projesinde 167 bin 180, narko rehber projesinde ise 81 ilde 95 bin 873 kişi bu eğitimlerden yararlanmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu çalışmalarına katılarak milletvekillerine uyuşturucu ile mücadele hakkında bilgi verdi. Soylu, Türkiye’nin önemli bir kavşak noktasında olduğunu belirterek, "Hem geçiş ülkesi hem de konak ülke durumundayız. Ayrıca ülkemizdeki yüzde 16,5’lık genç ve dinamik nüfus hedef ülke olarak cazibemizi arttırmaktadır. Ülkemiz üzerinden geçen balkan rotası en önemli kanal olmayı sürdürürken, son dönemde güney ve kuzey rotaları da önem kazanmaya başlamıştır. 2017 yılında Afganistan afyon araştırmasına göre; 2017 yılında 9 bin ton afyondan yaklaşık 425 ton eroin üretileceği, bu miktarın 97 tonunun İran kaynaklı olarak Türkiye güzergahından geçeceği, bu 97 tonun da yüzde 21’inin, yani yaklaşık 20 tonunun Türkiye’de kalması beklenmektedir. Doğu Akdeniz’de aldığımız tedbirler kapsamında, uyuşturucu kaçakçılığına müdahale edebilmek için halihazırda bin 100 personel, 21 gemi/bot, 3 helikopter/uçak, 2 mobil radar ve bir insanlı keşif uçağı kullanılmaktadır. Sentetik uyuşturucu, batının laboratuar ortamlarında üretilen bir madde. Belçika ve Hollanda’da üretilen ecstasy, captagon, amfetamin, Polonya ve Çekya’da üretilen metamfetamin, Çin’de üretilen amfetamin ve metamfetamin sentetik uyuşturucuları Türkiye’ye ulaşıyor. ecstasy ile ülkemiz, captagon ile de daha ziyade Arap ülkeleri hedef alınıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin uyuşturucu yakalamalarında önemli bir tecrübesi ve iradesi olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz önemli operasyonlarımız da söz konusu. 2015 yılında İran ve Dubai’de gerçekleştirilen müşterek operasyonlarda; Dubai’de 800 bin adet captagon uyuşturucu hap, İran’da ise uyuşturucu imalinde kullanılan yüklü miktarda kafein ve laktoz maddesi ele geçirilmiş, operasyonda dördü Türk, bir İranlı 5 kişi yakalanmıştır. Güvenlik güçlerimizce 2 yıl süreyle büyük bir gizlilik ve titizlikle yürütülen operasyonda yakalanan örgüt üyelerinin aynı zamanda PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütleriyle de derin bağlarının bulunduğu, her iki örgüt adına da faaliyet yürüttükleri tespit edilmiştir. 12 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Çanakkale operasyonunda Singapur bandıralı gemiye operasyon düzenlenmiş ve 293 kilo 524 gram kokain ele geçirilmiştir. Yine çok önemli bir yakalama 2 Haziran 2017 tarihinde yapılan şehit er Alper Al operasyonunda gerçekleşmiştir. Kongo bandıralı bir gemiye, Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları unsurlarıyla birlikte operasyon düzenlenmiş, bir ton 71 kilo eroin maddesi ele geçirilmiş olup, 9 şüpheli yakalanmıştır. Ele geçirilen miktar, yakın tarihimizde tek sefer yapılan en yüklü eroin yakalamasıdır" bilgilerini verdi.

Bakan Soylu şöyle devam etti:

"Uyuşturucu aramalarında en önemli yardımcılarımız hiç kuşkusuz dedektör köpekler. Ülke genelinde üretilip yetiştirilen; uyuşturucu ve narkotik madde arama branşında toplam 286 dedektör köpek bulunmaktadır. Bunların 161’ı emniyet, 121’ı jandarma, 4’ü sahil güvenlik komutanlığı bünyesinde bulunmaktadır. Uyuşturucu ile mücadelede en önem verdiğimiz projelerden birisi de narkotim projesi’dir. 11 Aralık 2014 tarihinde 11 pilot ilde hayata geçirilmiş olup, halen 50 ilde faaliyetlerine devam etmektedir. Projenin başlangıcından itibaren 43 bin 123 operasyon gerçekleştirilmiş, 76 bin 170 sokak satıcısı yakalanmış, 25 bin 342 şahıs tutuklanmıştır. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığımızda benzer bir projeyle 29 il bünyesinde 33 adet uyuşturucuyla mücadele analiz ve takip (atak) timi görev yapmaktadır. Uyuşturucu ticareti ve kullanımının önüne geçilmesi amacıyla; 14 bin 811 metruk bina tespit edilmiş, bunların 6 bin 902’sı yıkılmıştır. 762 okula güvenlik kamera sistemi kurulacak ve kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilecektir. Ayrıca halen bin okulda da çalışmalar devam etmektedir. Yine çok üzerinde durduğumuz bir proje de Tuygun projesidir. Bu proje ile uzaktan algılama ve görüntü analiz yeteneği kazandırılarak mayın, EYP, hedef bitkiler (kenevir, haşhaş) ve ekim alanları, sığınak/mağaraların tespiti hedeflenmektedir. 2017 yılında Diyarbakır ‘da sistemin test edilmesi amacıyla, ortalama 20 bin feetten yapılan uçuşlarda toplam bin 490 kilometrekare yüksek çözünürlüklü kameralar ile taranmıştır. Yapılan analiz neticesinde belirlenen 13 koordinattan 10’unda kenevir olduğu tespit edilmiştir. Bu noktada daha birçok nokta atışlı projemi mevcuttur. Zırhlı sokak aydınlatması projesi, narkomobil projesi, farkındalığı ve uyuşturucu ile mücadele bilincini arttırmak için narko TIR, narkorehber, narkolog, narko afiş-narko slogan, narkonet projeleri bunlardan birkaçıdır. Narkomobil’de whatsapp üzerinden ihbar topluyoruz. Halen 45 ilde aktif olarak faaliyet göstermekte olup, toplam ihbar sayısı 5 bin 771’e ulaşmıştır. Narko TIR projesinde 167 bin 180, narko rehber projesinde ise 81 ilde 95 bin 873 kişi bu eğitimlerden yararlanmıştır. Ayrıca sivil toplumu da işin içine sokmak gerekliliğinden hareketle madde bağımlılığıyla mücadele eden derneklerimize destek oluyoruz. Bu kapsamda 4 yılda 77 derneğe toplamda 5 milyon TL destek sağlanmıştır."