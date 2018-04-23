IHAAW200912-SIY/23-04-2018
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adil Öksüz’ün yerinin tespit edildiği iddiasına ilişkin "Devlet 24 saat ayaktadır. Kim devlete yanlış yapmışsa dünyanın öteki ucunda da bedelini öder. Biz nasıl suçluları iade ediyorsak anlaşmamız olan ülkeler de bize iade etmeli" dedi.
23.04.2018 20:09:12 TSI
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