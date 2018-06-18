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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Suruç açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 11:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suruç'taki saldırının detaylarını canlı yayında anlattı. Soylu ayrıca, Demirtaş'ın TRT'deki konuşmasında söylediği 'Bir oyluk canları var' sözleri için, 'Hepimizi ölümle tehdit ediyor' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Suruç açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de katıldığı programda Suruç'ta yaşanan saldırının detaylarını aktardı. Görüntüleri izlediğini söyleyen Soylu, 'Esnafa giriyor, karşı taraftaki adam sürekli konuşuyor. Söylediği sözler arasında, 'Ben PKK'lıyım, siz buraya nasıl girersiniz var' dedi.

Soylu'nun açıklamaları:

"DEMİRTAŞ'A GİTMESİNİN DİYETİNİ ÖDÜYORLAR"

Dün Sarıgazi'de Muharrem İnce, orada mitinge gelirken HDP'liler ve PKK'lılar orada bayrakları ile karşılıyorlar. Çünkü Demirtaş'a gitmesinin diyetini ödüyorlar. Onun hapisten çıkmasını talep etmesinin kutlamasını gerçekleştiriyorlar. Gelinen tablo bu.

SURUÇ'TAKİ OLAYIN DETAYLARI

İbrahim Halil Yıldız, esnaf ziyareti yapıyor. Görüntüleri izledim, esnafa giriyor, karşı taraftaki adam sürekli konuşuyor. Söylediği sözler arasında, 'Ben PKK'lıyım, siz buraya nasıl girersiniz' gibi değerlendirmeleri yaptıktan sonra İbrahim Halil Yıldız arkasını dönüyor ve giderken yanındakine birisi arkadan vuruyor. O arada arbede başlıyor. Allah'tan İbrahim Halil Yıldız o ara kendisini dışarı atıyor. Silahlar, sopalar her şey.

"BU KİŞİ KONUŞMA YAPIYOR"

11 Haziran Pazartesi gün dağ kadrosu ile ayağı aksak, herkes tarafından nefret edilen bir tipi 6. sıraya koymuşlar. Bu kişi konuşma yapıyor. Bu İbrahim Halil Yıldız'a Osman Baydemir'e yaptığının hesabını soracağız diyorlar. Bunların hepsi nefret, tehdit, ölüm dilidir. PKK bu şımarıklığı elde etmeseydi bu olay olmazdı.

"YENİ BİR TEZGAH İÇİNDEYDİLER"

Dün yeni bir tezgah içindeydiler. 20-22 STK, Suruç'a gidecekler ve 2 aileye başsağlığı dileyecekler. Ben milletvekillerini aradım, randevu talebi gelmedi, gelseydi kabul etmezdik dediler.

"CHP'NİN TUZU KURU BİR BÖLÜMÜ VAR"

CHP'nin tuzu kuru bir bölümü var. Mantar tabancası patlasa evlerinden 5 gün çıkmazlar. 1-1.5 civarında HDP'ye oy veriyorlar. Sosyal çevrelerinde herkesi suçlarlar, giderler, PKK'ya oy verirler.

DEMİRTAŞ'IN TRT'DEKİ KONUŞMASI

'Bir oyluk canları var' ne demek biliyor musunuz? Hepimizi ölümle tehdit ediyor. Demirtaş'ın ruh halini çok kötü buldum.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tehtid etmiyor , bir oyluk can demek iktidardan dusmenız demek. tabı sız herseyı ısınıze geldıgı gıbı anlayın. TAMAM
"PKK'ya katılan gençler benim canım ciğerim" diyen AKP milletvekili Cuma İçten. "Yerel yönetimlerin güçlendirildiği bir modelde PKK seçime gitsin ve seçilsin, Öcalan şanstır" diyen Akp milletvekili Galip Ensarioğlu. "Öcalan, Türkiye'nin gerçek siyasetini sağlıklı değerlendiriyor, yaklaşımı çok pozitif" diyen Akp'nin adalet bakanı Sadullah Ergin. “PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR, KENDİ TOPRAKLARINDA POLİTİK HAREKETTİR” diyen Akp milletvekili Orhan Miroğlu. *"Öcalan demokrasiye katkı sağlıyor, BAĞIMSIZ KÜRDİSTAN İÇİN SİLAH KULLANABİLİRSİNİZ"* diyen AKP milletvekili Mehmet metiner.
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