İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Suruç açıklaması

SURUÇ'TAKİ OLAYIN DETAYLARI İbrahim Halil Yıldız, esnaf ziyareti yapıyor. Görüntüleri izledim, esnafa giriyor, karşı taraftaki adam sürekli konuşuyor. Söylediği sözler arasında, 'Ben PKK'lıyım, siz buraya nasıl girersiniz' gibi değerlendirmeleri yaptıktan sonra İbrahim Halil Yıldız arkasını dönüyor ve giderken yanındakine birisi arkadan vuruyor. O arada arbede başlıyor. Allah'tan İbrahim Halil Yıldız o ara kendisini dışarı atıyor. Silahlar, sopalar her şey.

"DEMİRTAŞ'A GİTMESİNİN DİYETİNİ ÖDÜYORLAR" Dün Sarıgazi'de Muharrem İnce, orada mitinge gelirken HDP'liler ve PKK'lılar orada bayrakları ile karşılıyorlar. Çünkü Demirtaş'a gitmesinin diyetini ödüyorlar. Onun hapisten çıkmasını talep etmesinin kutlamasını gerçekleştiriyorlar. Gelinen tablo bu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de katıldığı programda Suruç'ta yaşanan saldırının detaylarını aktardı. Görüntüleri izlediğini söyleyen Soylu, 'Esnafa giriyor, karşı taraftaki adam sürekli konuşuyor. Söylediği sözler arasında, 'Ben PKK'lıyım, siz buraya nasıl girersiniz var' dedi.

"BU KİŞİ KONUŞMA YAPIYOR"



11 Haziran Pazartesi gün dağ kadrosu ile ayağı aksak, herkes tarafından nefret edilen bir tipi 6. sıraya koymuşlar. Bu kişi konuşma yapıyor. Bu İbrahim Halil Yıldız'a Osman Baydemir'e yaptığının hesabını soracağız diyorlar. Bunların hepsi nefret, tehdit, ölüm dilidir. PKK bu şımarıklığı elde etmeseydi bu olay olmazdı.

"YENİ BİR TEZGAH İÇİNDEYDİLER"



Dün yeni bir tezgah içindeydiler. 20-22 STK, Suruç'a gidecekler ve 2 aileye başsağlığı dileyecekler. Ben milletvekillerini aradım, randevu talebi gelmedi, gelseydi kabul etmezdik dediler.

"CHP'NİN TUZU KURU BİR BÖLÜMÜ VAR"



CHP'nin tuzu kuru bir bölümü var. Mantar tabancası patlasa evlerinden 5 gün çıkmazlar. 1-1.5 civarında HDP'ye oy veriyorlar. Sosyal çevrelerinde herkesi suçlarlar, giderler, PKK'ya oy verirler.

DEMİRTAŞ'IN TRT'DEKİ KONUŞMASI



'Bir oyluk canları var' ne demek biliyor musunuz? Hepimizi ölümle tehdit ediyor. Demirtaş'ın ruh halini çok kötü buldum.



