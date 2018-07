İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'da: (2)

Tam 16 yıldır AK Parti iktidarının bu ülkede bu millete bir şekilde yapılmak istenen eziyetleri teker teker elinin tersiyle ittiğini kaydeden Soylu, milletin büyük devrimlerin sahibi olduğunu söyledi.

Önlerinde çok güzel dönemler olduğunu vurgulayan Soylu, "Birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. İki, milletimizin emrinde ve milletimizle birlikte olacağız. Üç, milletimizin her söylediğini başımızın üzerine alabilecek bir anlayışı sergileyeceğiz. Dört, değişimden ürkmeyeceğiz, değişimden korkmayacağız, değişimden ürkenlere ve değişimden korkanlara da ürkmeyiniz, korkmayınız. Ancak Türkiye'yi böyle büyütebilir diyeceğiz." dedi.

Soylu, gece gündüz çalışarak Cumhurbaşkanının gösterdiği, milletin emrettiği istikamette yoluna devam edeceğini belirtti.

Yeni hükümet sitemiyle birlikte milletin hayatına dokunan, işleri kolaylaştıran ve bürokrasiyi azaltan anlayışı hep birlikte sağlayacaklarını dile getiren Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu hissedeceksiniz, başınız dik şekilde milletimize anlatacaksınız. Ama aynı zamanda bütün bunları gerçekleştirirken önümüzde bir sınavımız daha var. Yerel seçimler. Allah dağına göre kar verir. Size de böyle bir kader nasip etmiş. Çok çalışacağız, gayret göstereceğiz. AK Parti teşkilatının bir karakteri vardır. Yorulmazlar, çünkü millete hizmet yolunda yorulunmaz. Özellikle hanımefendiler, sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Defalarca şahit olduk. Sanki her milletvekili adayını kendi kardeşi gibi görüp, ailesinden biriymiş gibi görüp gayret ettiler. Gençlerimiz, ana kadememiz aynı şekilde. Önümüzdeki mart ayından sonra tam 4,5 yıl kılçıksız şekilde bu memleketin seçimsiz şekilde hizmetinde olacağız. Şurada yaklaşık 6-7 aylık süreç kaldı. son 1,5 ayı saymayın. Ne olursunuz sahadan çıkmayın. Vatandaşa her zaman müracaat edin. Kendisiyle birlikte olun, onlara kulak verin. Her şeyi siz, biz yapıyor, gerçekleştiriyor değiliz. Biz yolunda yürürüz. İnsanlığımızdan, değerlerimizden, çalışkanlığımızdan vazgeçmeyeceğiz. Her şeyi yapan Allah'tır."

