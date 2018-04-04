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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maket radar uygulamasına muhalefetten gelen eleştirilere ilişkin, "Denetimlerde dağ başında yol bekleniyor, herkes işin bir ucundan tutmuş uğraşırken birileri kalkıyor diyor ki ’Niçin böyle uygulama yapıyorsun?’ Cevap veriy

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 10:58 | Son Güncelleme

IHAAW105129-SIY/04-04-2018 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maket radar uygulamasına muhalefetten gelen eleştirilere ilişkin, "Denetimlerde dağ başında yol bekleniyor, herkes işin bir ucundan tutmuş uğraşırken birileri kalkıyor diyor ki ’Niçin böyle uygulama yapıyorsun?’ Cevap veriyorum, hayat kurtarmak için" dedi. 04.04.2018 10:51:29 TSI NNNN

IHAAW105129-SIY/04-04-2018

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maket radar uygulamasına muhalefetten gelen eleştirilere ilişkin, "Denetimlerde dağ başında yol bekleniyor, herkes işin bir ucundan tutmuş uğraşırken birileri kalkıyor diyor ki ’Niçin böyle uygulama yapıyorsun?’ Cevap veriyorum, hayat kurtarmak için" dedi.

04.04.2018 10:51:29 TSI
NNNN

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