IHAAW105129-SIY/04-04-2018

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maket radar uygulamasına muhalefetten gelen eleştirilere ilişkin, "Denetimlerde dağ başında yol bekleniyor, herkes işin bir ucundan tutmuş uğraşırken birileri kalkıyor diyor ki ’Niçin böyle uygulama yapıyorsun?’ Cevap veriyorum, hayat kurtarmak için" dedi.

04.04.2018 10:51:29 TSI

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