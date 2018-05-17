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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "PKK yıllardır kurşun sıktı, silah sıktı, Avrupalı dostlarından para aldı, silah aldı ama tetiğe Avrupa'da değil, Hakkari'de, Şırnak'ta bastı. Bu ülkenin evlatlarının canı yandı, bu ülkenin analarının ciğeri yandı. Buradan

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2018 17:05 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "PKK yıllardır kurşun sıktı, silah sıktı, Avrupalı dostlarından para aldı, silah aldı ama tetiğe Avrupa'da değil, Hakkari'de, Şırnak'ta bastı. Bu ülkenin evlatlarının canı yandı, bu ülkenin analarının ciğeri yandı. Buradan soruyorum, ne elde etti. Kim ne kazandı. Bu ülkenin kardeşliğine, bin yıllık birlikteliğine saldıranlar ne elde etti? Hiçbir şey elde edemediler. PKK buraya ne verdi? Onun sözcüsü HDP ne verdi? Doğu ve Güneydoğu illerimize sıkıntıdan, insanlara huzursuzluktan başka hiçbir şey vermediler."


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Hakkari Süleyman Soylu

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