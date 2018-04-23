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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Seçimin huzur içinde geçmesi vatandaşların demokratik tercihlerini kullanması için her türlü önlem alınıyor" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 20:09 | Son Güncelleme

IHAAW200254-SIY/23-04-2018 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Seçimin huzur içinde geçmesi vatandaşların demokratik tercihlerini kullanması için her türlü önlem alınıyor" dedi. 23.04.2018 20:02:54 TSI NNNN

IHAAW200254-SIY/23-04-2018

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Seçimin huzur içinde geçmesi vatandaşların demokratik tercihlerini kullanması için her türlü önlem alınıyor" dedi.

23.04.2018 20:02:54 TSI
NNNN

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