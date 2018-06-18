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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Siyasete şimdi şiddet bulaştırmaya, terörün tekrar korkusunu bulaştırmaya çalışıyorlar. Allah'a yemin ederiz ki kim siyasete şiddet ve terör bulaştırırsa kafasını ezeriz kafasını. Kandil'i merek etmeyin. Eskiden Kandil biz

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 16:38 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Siyasete şimdi şiddet bulaştırmaya, terörün tekrar korkusunu bulaştırmaya çalışıyorlar. Allah'a yemin ederiz ki kim siyasete şiddet ve terör bulaştırırsa kafasını ezeriz kafasını. Kandil'i merek etmeyin. Eskiden Kandil bizim için uzaktı. Abileri vardı, muhafaza ediyorlardı. Abileri Afrin'i muhafaza edemediler, bizimkiler sildi süpürdü Allah'ın izniyle. Şimdi Kandil'i silip süpürür, ay yıldızlı bayrağı da tepesine dikeriz. Hiç kimsenin endişesi olmasın."


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Bakan Soylu Minitg Mucur

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