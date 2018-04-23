IHAAW200536-SIY/23-04-2018

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Soylu, "Şu anda 7 bin 100 civarında Afgan geri gönderildi. Zannediyorum bu hafta sonuna kadar bu sayı 10 bini bulacak" dedi.

23.04.2018 20:05:36 TSI

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