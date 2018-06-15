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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Suruç'taki saldırı) İdari ve adli soruşturma devam ediyor ama somut birtakım olaylar var. Yaklaşık 3-4 gün önce ve daha önceki dönemlerde de HDP'nin 6. sıra milletvekili adayı (İsmail Kaplan), bizatihi milletvekilimizi Me

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 14:37 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Suruç'taki saldırı) İdari ve adli soruşturma devam ediyor ama somut birtakım olaylar var. Yaklaşık 3-4 gün önce ve daha önceki dönemlerde de HDP'nin 6. sıra milletvekili adayı (İsmail Kaplan), bizatihi milletvekilimizi Meclis'te daha önce yapılan bir tartışmadan dolayı hedef göstermektedir ve bunu sürekli olarak tırmandırmaktadır."


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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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