HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye Kandil'i bertaraf etmek zorundadır

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 13:56 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye Kandil'i bertaraf etmek zorundadır.

Harun UYANIK-İSTANBUL,(DHA)
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye Kandil'i bertaraf etmek zorundadır. Gereğini yerine getirecektir" dedi.
Bakan Soylu Esenler'de Ak partililerle bir araya geldi. Toplantıya Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da katıldı. Bakan Soylu bir gazetecinin Kandil'e operasyon ile ilgili sorusuna "Eskiden bu operasyonlar Türkiye için zor operasyonlardı. Kandil bize uzak bir hedef değil. Zamanlamayı en iyi şekilde yapar, gereğini yerine getiririz. Bundan sonrası Türkiye'nin verdiği kararının uygulanmasına aittir. Aynısı Afrin'de oldu. Aynısı Cerablus'ta, Azez'de oldu. Terör politikamız açık ve net. Terör kaynakları kurutulacaktır. Türkiye bu güçtedir. Kandil terör örgütünün moral bulmasının, yönetilmesinin, başka ülkelerle ilişkilerinin geliştirilebileceği bir merkez olmasını bugüne kadar temin etmiştir. Türkiye Kandil'i bertaraf etmek zorundadır. Onun için gereğini yerine getirecektir. Hiç çok yüksek seste bir şey söylemeye gerek yok. Şimdi yüksek tonajda iş yapma zamanıdır. Bu da dünyada görülecek" dedi.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
İçişleri Bakanı Soylu: Memleketimize büyük katkıları olduİçişleri Bakanı Soylu: Memleketimize büyük katkıları oldu
Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan Demirören için taziye mesajıCumhurbaşkanı'ndan Erdoğan Demirören için taziye mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan Demirören için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan Demirören için taziye mesajı

24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adaları' tazminatı ödeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adaları' tazminatı ödeyecek

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.