İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzensiz göçle mücadele adına önümüzdeki dönemde atacağımız en önemli adımlar sınır güvenliğinin artırılması ve geri gönderme kapasitemizin yükseltilmesi olacaktır." dedi. Soylu, kentteki bir otelde düzenlenen İl Göç İdaresi Müdürleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, düzensiz göçle beraber, sorumluluk sahalarının genişliğinden de bahsetmek durumunda olduklarını söyledi. Türkiye'nin karayolu güzergahlarının yanı sıra Karadeniz, Akdeniz ve Ege üzerinde de ciddi denetim ve kontrolleri gerçekleştirdiğini ifade eden Soylu, "Özellikle Sahil Güvenlik Komutanlığımızın burada ciddi bir performansı mevcuttur. Çünkü bu göçmen kaçakçıları çok değişik rotaları deniyorlar." diye konuştu. Soylu, düzensiz göçle mücadele eden kolluk birimlerinin aynı çatı altında olmasının ciddi avantaj sağladığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Düzensiz göçle ı̇lgili temas etmem gereken bir başlık da Geri Kabul Anlaşması'yla ı̇lgilidir. 18 Mart 2016'da ı̇mzalanan anlaşmayla düzensiz göçle ı̇lgili önemli bir kazanım elde edilmiştir. 2016 Şubat ayında Ege adalarına günlük ortalama geçiş 2 bin 55 kişiyken anlaşma sonrası nisan ayında bu sayı önce 131'e, ı̇lerleyen aylarda da 55-122 arası bir banda oturmuştur. Şu anda yıl ortalamamız 66'dır. 2017 ve 2018 ı̇çin de bu seviyelerde devam etmektedir. 2023 hedefleri doğrultusunda göç alanında yapmamız gereken en önemli ı̇şlerden birisi, düzenli göçmen sayısını artırarak özellikle nitelikli yabancıların ülkemize gelişleri konusunda her türlü kolaylaştırıcı adımın atılmasını sağlamaktır. Halihazırda bu konuda yürüttüğümüz 'turkuaz kart' gibi projelerimiz var. İnşallah bunlara yenilerini de eklemeye gayret ediyoruz. Düzensiz göçle mücadele adına önümüzdeki dönemde atacağımız en önemli adımlar sınır güvenliğinin artırılması ve geri gönderme kapasitemizin yükseltilmesi olacaktır."

"TÜRKİYE GÖÇ MESELESİNE 31 MİLYAR DOLAR HARCADI"



Soylu, 8 bin 276 olan geri gönderme merkezi kapasitesini, gelecek yıllarda 15 binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi. Osmaniye'deki, Düziçi Geçici Barınma Merkezini, geçici geri gönderme merkezine dönüştürerek ı̇lave 4 bin kapasite oluşturdukları bilgisini veren Soylu, şöyle devam etti: "Bu noktada Batı ı̇le ı̇lgili kısa bir eleştiri yapmak ı̇sterim. Türkiye bütün bu çabası sırasında maalesef Batı'yı, Avrupa'yı, o yere göğe sığdıramadıkları ı̇nsani değerleriyle yanında görememiştir. Hatta diyebilirim ki Avrupa kamuoyu denilen kavramın varlığından şüphe eder hale geldik. Türkiye şu ana kadar Suriye ve Irak kaynaklı göç meselesinde yaklaşık 31 milyar dolar harcadı. AB'den bize söz verilen rakam 3 artı 3 milyar avro, hesaplara geçen miktar 1,85 milyar avro. Kızılay ve AFAD'a doğrudan geçen rakam bu. Göndermeseler de hiçbir şey fark etmezdi. 31 milyar dolar, 1,85 milyar avro... Arada dünya kadar fark var. Öte yandan Geri Kabul Anlaşması'na bakıyorsunuz, Türkiye bütün taahhütlerini yerine getiriyor, karada ve denizde büyük bir çaba ortaya koyuyor ama AB, vize serbestliği taahhüdünü yerine getirmemek ı̇çin binbir bahane ortaya koyuyor. Bizim buradan anladığımız şudur, Batı medeniyeti, menfaatleri söz konusu olduğunda değerlerini maalesef yok sayıyor. Ciddi bir samimiyet sorunu var."

"GÖÇMENLERİ KURTARMAK VE YAŞATMAK ZORUNDAYIZ"



Uluslararası kuruluşların temsilcilerinin, "Türkiye mülteciler konusunda çok özverili davranıyor." gibi sözlerine nezaket gereği mutlu olmuş gibi yaptıklarını, sonra ı̇şlerine devam ettiklerini anlatan Soylu, uluslararası toplantılara gittiklerinde, yanlışlarını yüzlerine karşı söylediklerini dile getirdi. İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin göç meselesindeki tavrını, Batı ı̇le olan ı̇lişkilerinde bir avantaj elde etme saikiyle yapmadığının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu: "Biz dünyada tek başına yaşıyor olsaydık bile bu meselede başka türlü inanın davranamazdık. Mazlum, ölümden kaçmış, sınır kapınıza gelmiş, biz bu kapıyı kapatamayız. Bizim kitabımızda yazmıyor böyle bir şey. Geçen hafta Tekirdağ'da da ı̇fade ettim, Ege'de, Karadeniz'de, Akdeniz'de botla açılmış, ölüme gidiyor. O ı̇nsanlar ölüme gittiğini bilmiyor ama biz biliyoruz. Bu sorumluluğumuzdan kaçamayız. Bizim toprağımıza gelmiyor olabilir ama biz o annelerin kucağında bebekleriyle ölüme gittiğini biliyoruz ve biz onları bırakamayız, müsaade edemeyiz. Onları kurtarmak ve yaşatmak zorundayız."

"GÖÇÜ ÖNLEMİYORUZ, YÖNETİYORUZ"



Kamu hizmetinde yükseldikçe rahatlık değil sorumluluğun arttığına dikkati çeken Soylu, "Asla unutmayın, biz göçü önlemiyoruz, göçü yönetiyoruz." dedi. Göçü, vicdanlarıyla yönettiklerinin vurgulayan Süleyman Soylu, şunları kaydetti: "Onun ı̇çin başarılıyız. Onun ı̇çin ı̇nsanlığın bu konudaki yüz akıyız. Genel Müdürlüğümüzün bu konuda gelecekte de çok büyük ı̇şler yapacağına ı̇nanıyorum. O ı̇dare ettiğiniz barınma merkezlerinden doktorlar, mühendisler çıkacak. Kimisi bu ülkede yaşıyor olacak, kimisi başka ülkelerde ama Türkiye dostu olarak yaşayacaklar ve bütün bu gelecek, bu salondaki arkadaşlarımın, sizlerin, sizlerin vicdanının eseri olacak. İşte bunun bir parçası olmak benim ı̇çin büyük bir gurur ve mutluluk sebebidir." DİĞER KONUŞMALAR



İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz da 18 Mayıs 2015'te tüm taşra teşkilatını Emniyet Genel Müdürlüğünden devraldıklarını ve 81 ilde teşkilatlanmanın tamamlandığını belirtti.