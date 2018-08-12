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İçişleri Bakanlığından, dün Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Roni-Munzur" kod adlı sözde Erzurum eyalet sorumlusu Mahmut Laçin olduğu bildirildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2018 21:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından, dün Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Roni-Munzur" kod adlı sözde Erzurum eyalet sorumlusu Mahmut Laçin olduğu bildirildi.


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