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İçişleri eski Bakanı Âlâ, Mardin'de temayül yoklamasına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 18:23 | Son Güncelleme

MARDİN'de, 24 Haziran'da yapılacak olan milletvekili genel seçimlerinde AK Parti'den gösterilecek aday adaylarını belirlemek üzere temayül yoklaması yapıldı.

İçişleri eski Bakanı Âlâ, Mardin'de temayül yoklamasına katıldı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de, 24 Haziran'da yapılacak olan milletvekili genel seçimlerinde AK Parti'den gösterilecek aday adaylarını belirlemek üzere temayül yoklaması yapıldı. Temayül yoklamasına İçişleri eski Bakanı Efkan Âlâ da katıldı.
Mardin Spor Salonu'nda düzenlenen temayül yoklaması, İçişleri eski Bakanı, Erzurum Milletvekili Efkan Âlâ, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Enezcan Demir, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri ve ilçe başkanlarının gözetiminde yapıldı. 24 Haziran'da yapılacak genel seçimler için aday adaylığı başvurusunda müracaatı bulunan 92 adaydan 89'unun oylamaya katıldığı temayülde, yaklaşık 2 bin delege oy kullandı. Temayül yoklamasının aday adaylarına ve AK Parti'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Mardin İl Başkanı Nihat Eri, "AK Parti istişareye önem veren bir partidir. Geleneğimizde bu var. Kuruluşundan bugüne kadar, tüm seçim arifelerinde olduğu gibi bugün de temayül yoklamamız var. İşin aslı teşkilatlarımızla bunu istişare etmektir. Burada teşkilatlarımızın işaret edeceği aday adaylarımız, genel merkezde değerlendirmeleri yapılırken dikkate alınacak" dedi.
İçişleri eski Bakanı, Erzurum Milletvekili Efkan Âlâ ise yaptığı kısa selamlama konuşmasında temayül yoklamasının hayırlı olmasını diledi. Âlâ'nın konuşmasının ardından, temayül yoklaması için delegelerin oy kullanma işlemleri başladı. Aday adaylarından AK Parti Genel Merkez yöneticilerinden Mehmet Emin Deniz, "Teşkilatlarımız iyi bir disiplin içerisinde oylamaya katılım gösterdiler. İl yönetimimiz hakikaten organizeli ve disiplinli bir çalışma gerçekleştirmiş. Şimdiden Mardinimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Nusaybin'den gelerek oy kullanan delegelerden Enes Mungan ise "Genel merkezin de bu sonuçlara önem vermesini rica ediyoruz. Biz temayül için buradayız. Partimizin adı gibi adalet ve kalkınmaya verdiği önemden dolayı buradayız. Sonucu önemsiyoruz. Hem biz hem de genel merkezimizin de önemsemesi lazım. Asıl tabanın rengini ve tercihini belirten bu sonuçtur" dedi.
Salonda oyunu kullandıktan sonra bir açıklama yapan AK Partili eski yöneticilerden Emin Demirel ise "Bugün 2018 genel seçimlerine güçlü bir kadroyla gitmenin önemli adımlarından birini gerçekleştireceğiz. Bu seçimlerde en fazla rağbeti partimiz görmüştür. Bu rağbetin yanında burada delegelerin tercihlerine saygı duyulması ve özellikle ilk iki sıraya girecek milletvekili adaylarının ithal adaylar yerine, bu aday adayları arasından seçilmesini talep ediyor ve önemsiyoruz" diye konuştu.
AK Parti milletvekili adayı olabilmek için Mardin'de başvuruda bulunan 92 aday adayı için bini aşkın delegenin temayül yoklamasında oy kullanması amacıyla, 10 ilçe için ayrı ayrı sandıklar kuruldu. Saat 10.00'da başlayan temayül yoklaması akşam 16.00'da sona erdi.

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İçişleri eski Bakanı Âlâ, Mardin'de temayül yoklamasına katıldıİçişleri eski Bakanı Âlâ, Mardin'de temayül yoklamasına katıldıİçişleri eski Bakanı Âlâ, Mardin'de temayül yoklamasına katıldıİçişleri eski Bakanı Âlâ, Mardin'de temayül yoklamasına katıldı

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