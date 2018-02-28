İcra ve İflas Kanun Tasarısı Genel Kurulda

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 14 şeker fabrikasının özelleştirileceğini belirterek, "Anayasa Mahkemesinin kararlarını dikkate alarak çok güzel bir şartname hazırladık. İşçilerin, çiftçilerin mağduriyeti olmayacak, bazı kıymetli arsalar kapsam dışında tutulacak, kotalar aynen devam edecek." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, yatırım ortamının iyileştirilmesini amaçlayan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerinde görüşmeler sürüyor.

Bölüm üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Eroğlu, 14 şeker fabrikasının özelleştirileceğini, bunun satış değil, özelleştirme işlemi olduğunu belirtti.

Anayasa Mahkemesinin kararlarını dikkate alarak çok güzel bir şartname hazırladıklarını dile getiren Eroğlu, daha önceki mahzurların telafi edildiğini söyledi. Eroğlu, buradaki işçilerin hiçbir mağduriyet yaşamayacağını, bazı kıymetli arsaların da kapsam dışında tutulacağını bildirerek, "Şeker fabrikası işlemeye devam edecek. Ayrıca çiftçilerin mağduriyeti olmayacak. Kotalar aynen devam edecek." diye konuştu.