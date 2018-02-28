İcra ve İflas Kanun Tasarısı Genel Kurulda kabul edildi (5)

Tahkim yargılaması sürerken mahkeme kararına ihtiyaç duyulan konularda ise uyuşmazlığın niteliğine göre asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemeleri yetkilendiriliyor. Milletlerarası Tahkim Kanunu'nda asliye hukuk mahkemelerine verilen görev ve yetkiler, uyuşmazlığın konusuna göre asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemeleri tarafından da kullanılacak.

Türk Ticaret Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, ticari davaların süratle görüşülüp, karara bağlanması amacıyla miktar veya değeri 100 bin Türk Lirası'nın altında kalan ticari davalarda basit yargılama usulleri uygulanacak.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, makul sürede yargılamaların tamamlanması amacıyla basit yargılama usulüne tabi dava ve işlerde bilirkişinin görev süresi 2 ay olarak uygulanacak.

2 aylık süre hem asıl süre hem de uzatma süresi bakımından geçerli olacak. Tahkim yargılamalarında, mahkemenin yapacağı işlerde görevli ve yetkili mahkeme, konusuna göre tahkim yeri asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemeleri olacak.

Tahkim yerinin belirlenmediği hallerde ise görevli mahkeme, konusuna göre asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemesi, yetkili mahkeme ise davalının Türkiye'deki yerleşim yeri, oturduğu yer veya iş yeri mahkemesi olarak belirlendi. Ticari davaların süratle görüşülüp, karara bağlanması amacıyla miktar veya değeri 100 bin Türk Lirası'nın altında kalan ticari davalarda basit yargılama usulleri uygulanacak.

-PTT'ye apostil şerhli belgeleri ilgililerine ulaştırma yetkisi

Kanuna göre, PTT, yetkili birimler tarafından onay şerhi (apostille) verilmiş yabancı resmi belgelerin ilgililere ulaştırılması, e-apostil şerhli belgelerin de elektronik ortamda ilgililere ulaştırılmasıyla yetkilendirilecek.