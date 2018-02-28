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İcra ve İflas Kanun Tasarısı Genel Kurulda kabul edildi (5)

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2018 20:16 | Son Güncelleme

Ticari davaların süratle karara bağlanması amacıyla miktar veya değeri 100 bin Türk Lirası'nın altında kalan ticari davalarda basit yargılama usulleri uygulanacak - Basit yargılama usulüne tabi dava ve işlerde, bilirkişinin görev süresi 2 ay olacak

Türk Ticaret Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, ticari davaların süratle görüşülüp, karara bağlanması amacıyla miktar veya değeri 100 bin Türk Lirası'nın altında kalan ticari davalarda basit yargılama usulleri uygulanacak.

Kanuna göre, konkordatoda alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden binde 2,27, yapılandırma sonunda rehinli alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden binde 1,13 harç alınacak.

Kanunla, Milletlerarası Tahkim Kanunu'nda değişiklik yapılarak, tahkim yargılamalarında nihai karara karşı açılacak iptal davalarında "bölge adliye mahkemeleri" görevli olacak.

Tahkim yargılaması sürerken mahkeme kararına ihtiyaç duyulan konularda ise uyuşmazlığın niteliğine göre asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemeleri yetkilendiriliyor. Milletlerarası Tahkim Kanunu'nda asliye hukuk mahkemelerine verilen görev ve yetkiler, uyuşmazlığın konusuna göre asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemeleri tarafından da kullanılacak.

- Basit yargılama usulüne tabi davalarda bilirkişi süresi 2 ay

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, makul sürede yargılamaların tamamlanması amacıyla basit yargılama usulüne tabi dava ve işlerde bilirkişinin görev süresi 2 ay olarak uygulanacak.

2 aylık süre hem asıl süre hem de uzatma süresi bakımından geçerli olacak. Tahkim yargılamalarında, mahkemenin yapacağı işlerde görevli ve yetkili mahkeme, konusuna göre tahkim yeri asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemeleri olacak.

Tahkim yerinin belirlenmediği hallerde ise görevli mahkeme, konusuna göre asliye hukuk veya asliye ticaret mahkemesi, yetkili mahkeme ise davalının Türkiye'deki yerleşim yeri, oturduğu yer veya iş yeri mahkemesi olarak belirlendi. Ticari davaların süratle görüşülüp, karara bağlanması amacıyla miktar veya değeri 100 bin Türk Lirası'nın altında kalan ticari davalarda basit yargılama usulleri uygulanacak.

-PTT'ye apostil şerhli belgeleri ilgililerine ulaştırma yetkisi

Kanuna göre, PTT, yetkili birimler tarafından onay şerhi (apostille) verilmiş yabancı resmi belgelerin ilgililere ulaştırılması, e-apostil şerhli belgelerin de elektronik ortamda ilgililere ulaştırılmasıyla yetkilendirilecek.

PTT, e-apostil şerhli belge talebinin alınması, talep edenin kimlik teyidinin yapılması, hizmet bedelinin belirlenmesi ve tahsil edilmesi, yetkili makamlarca üretilen e-apostil şerhli belgelerin talep edene iletilmesi ve bu belgelerin teyidinin sorgulanması aşamalarında hizmet verecek. Ancak PTT aracılık hizmetlerini ifa ederken, resmi belgelerin güvenliğinin sağlanması ve kişisel verilerin korunması amacıyla e-apostil şerhli belgeleri kuracağı bir sisteme kaydettirmeyecek.

Tasarının kanunlaşmasının ardından, AK Parti, CHP ve MHP'nin ortak önerisiyle TBMM Genel Kurulunun, yarın ve Cuma günü çalışma kararı kaldırıldı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 6 Mart 2018 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

(Bitti)

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