"İdam cezasının karşısında olan bir partiyiz"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hem pozitif hukuk normları hem de evrensel kazanımlar olarak idam cezasının karşısında olduklarını söyledi.

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 Günlük İcraat Programı'nın, "halkın seçtiği temsilcilerin onayına sunulmadan, herhangi bir eleştiriye, üzerinde müzakereye, verilen vaatlere uygun olup olmadığına bakılmaksızın bir basın toplantısı yaklaşımı" ile açıklandığını ifade etti.

İcraat programında mükerrerlikler olduğunu dile getiren Özel, geçiş sürecinin temel aşamalarının tamamlanması ile 2019-2023 stratejik planının hazırlanması maddelerinin 22 kez yazılarak 44 madde icat edildiğini savundu.

Rahip Brunson olayı ve ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım kararının ardından Türkiye'nin de ABD'li iki bakanın mal varlıklarının dondurulması kararına da değinen Özel, şöyle konuştu:

"Elbette bunun yapılması lazım. Bu, mütekabiliyetin gereğidir ama bu tutukluğu, şaşkınlığı, gecikmişliği ve en sonunda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk dakika söylediğini günler sonra yapmayı gerçekten anlayabilmiş değiliz. Neden bu kadar endişe duyuluyor, bu kadar zorluk çekiliyor? Bir sıkıntı var. Kedi buradaysa ciğer nerede hesabı, biz bu Brunson'ı eğer 'ver papazı' dediği, diğer papaz olarak söylediği FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile takas yapacaksak, Halkbank'ın menfaatleriyle neyi takaslayacağız? Brunson'ı verip, Hakan Atilla'yı kurtaracaksak Halkbank'a yaptırımları düşük, alt sınırdan tutturacaksak, o zaman Fetullah Gülen takasından mı vazgeçildi? Bu Brunson kaç tane Hakan Attila, kaç tane FETÖ elebaşı ediyor, gerçekten bunların da sorgulanması lazım."