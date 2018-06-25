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Iğdır'da AK Parti milletvekilliğini MHP'ye kaptırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 13:00 | Son Güncelleme

IĞDIR'da 24 Haziran genel seçimlerinde AK Parti, bir önceki seçimlerde aldığı 1 milletvekilliğini MHP'ye kaptırdı.

IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da 24 Haziran genel seçimlerinde AK Parti, bir önceki seçimlerde aldığı 1 milletvekilliğini MHP'ye kaptırdı. HDP ise yine 1 milletvekili çıkardı.
Iğdır'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde HDP yüzde 51.72 oy oranı ile, AK Parti yüzde 31.65 oy oranı ile 1'er milletvekili çıkardı. MHP yüzde 12.52 oy oranı ile 11 bin 972, CHP yüzde 2.13 oy oranı ile 2 bin 40 seçmenden oy aldı.
24 Haziran seçimlerinde HDP oy oranını yüzde 44.30'a düşürmesine rağmen 1 milletvekili çıkardı. MHP oylarını yüzde 23.94'e yükseltip, AK Parti'nin ise oyların yüzde 20.65'e düşürmesiyle vekiller yer değiştirdi. AK Parti 1 milletvekilini, ittifakı MHP'ye kaptırdı. İYİ Parti 5.88 oranında oy alabildi.
Seçmenlerden 40 bin 928'i Selahattin Demirtaş'a yüzde 45.11 oranında, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 30.02 oranında oy aldı.

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