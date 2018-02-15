İHİK Başkanı Serdar, Sollorano’yla bir araya geldi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu (İHİK) Başkanı Ömer Serdar, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü ve Kalkınma Programı Mukim Temsilcisi Irena Vojackova Sollorano ile biraraya geldi.
AK Parti Elazığ Milletvekili ve İHİK Başkanı Ömer Serdar, BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve Kalkınma Programı Mukim Temsilcisi Irena Vojackova Sollorano Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir araya geldi. Bir araya gelen ikili, BM ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu arasında muhtemel işbirliği konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Komisyon olarak BM ile işbirliğine önem verdiklerini vurgulayan İHİK Başkanı Ömer Serdar, “Sollorano ile insan haklarıyla ilgili neler yapabileceğimiz konusunda düşüncelerimizi paylaştık. İslamofobi, ayrımcılıkla mücadele ve çocuk hakları gibi konularda olası işbirliği alanları açmak istiyoruz. Oldukça verimli bir görüşme oldu. Geleceğe yönelik bir perspektif belirledik. Önümüzdeki dönemde somut bir takım adımlar atarak bu işbirliğini pekiştireceğimize inanıyorum” dedi.
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