İHİK’e 9 bin 763 başvuru geldi

Türkiye’de ve dünyada insan hakları standartlarını yükseltmek için hep birlikte güzel çalışmalar yapacaklarını belirten TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu (İHİK) Başkanı ve AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, komisyona 6 Şubat 2017 itibariyle 9 bin 763 başvuru geldiğini söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar başkanlığında toplandı. Yeni döneme başlarken tüm alt komisyonların kuruluşunu tamamladığını ve bundan sonraki aktif katkı vermeye hazır hale geldiğini belirten TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, “Bu çerçevede beş alt komisyonumuzun üye eksiklikleri tamamlanırken 9 Haziran 2016 tarihinde kurulan 28 Şubat sürecinde gerçekleşen hak ihlalleri ve mağduriyetlerinin incelenmesi alt komisyonu üyelikleri de belirlenmiştir. Buna göre Ankara Milletvekili Aydın Ünal, İstanbul Milletvekili Fatma Benli, Konya Milletvekili Abdullah Ağralı ve Leyla Şahin Usta, Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar, Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve İstanbul Milletvekili Atilla Kaya’dan komisyonumuza teşekkül etmiştir. Tüm alt komisyonlarımızın yüksek bir motivasyonla ve etkin bir çalışma ortaya koyacaklarına inanıyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Komisyona 6 Şubat 2017 itibariyle 9 bin 763 başvuru olduğunu vurgulayan Serdar, “Bu başvurulardan 9 bin 150 adedi hakkında gerekli işlem yapılmıştır. Komisyonumuzca işleme alınan başvuruların konulara göre dağılımı şöyledir. Memuriyete ilişkin sorunlar 4 bin 113, ceza evlerine ilişkin başvurular 3 bin 727, yargıya ilişkin sorunlar 2 bin 244, yasal düzenleme talepleri 368, işleme alınmayanlar 358, komisyonun girişimde bulunması yerinde inceleme talepleri 290, kolluk uygulamalarından şikayetler 157, askerlikle ilgili sorunlar 125, eğitimle ilgili sorunlar 120, işçi sorunları 145, çeşitli sorunlar 465’tir” diye konuştu.

Komisyona yapılan başvurulardan kötü muamele ve işkence iddiaları üzerine 92 dosya hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğunu aktaran Serdar, “Ayrıca komisyona başvuru olmaksızın. Basın yayın organlarında, sosyal medyada dikkat çeken birtakım işkence kötü muamele iddialarına ilişkinde toplam 19 vakayla ilgili başkanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuş olup bunların takibi de yapılmaktadır” şeklinde konuştu.