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İİT'den "Filistin Gençlik Konseyi"nin kuruluş ilanı

POLİTİKA HABERLERİ | 06.02.2018 22:44 | Son Güncelleme

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençleri Diyalog ve İşbirliği Forumu Başkanı İskenderof, Filistinli gençlerin dertlerini İslam dünyasındaki diğer gençlere aktarabilme fırsatları sağlayan "Filistin Gençlik Konseyi" adı verilen yeni bir gençlik kuruluşunun oluşturulduğunu söyledi

Filistin gençlerinin İslam dünyasındaki akranlarıyla daha iyi iletişime geçebilmeleri için "Filistin Gençlik Konseyi" adında yeni bir kurumun kurulduğu duyuruldu.

Ramallah'ta düzenlenen "Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" adlı programda konuşan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençleri Diyalog ve İşbirliği Forumu Başkanı Elşad İskenderof, Filistinli gençlerin dertlerini İslam dünyasındaki diğer gençlere aktarabilme fırsatları sağlayan "Filistin Gençlik Konseyi" adı verilen yeni bir gençlik kuruluşunun oluşturulduğunu söyledi.

"Kudüs İslam Dünyası Gençlik Başkenti" törenlerinden maksadın ise "Filistin halkının yalnızlığa terk edilmeyeceğinin vurgulanması" olduğunu dile getiren İskenderof, "Buraya 'dünya Trump'tan daha büyüktür" demek için geldik." dedi.

Amerika'nın Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali desteğini dondurmasına işaret eden İskenderof, "Boşluğu doldurmak amacıyla icraatlarda bulunmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

İİT Başkan Yardımcısı Semir Bekr, "Kudüs İslam Dünyası Gençlik Başkenti" duyurusunun Filistinli gençlerle ilişkileri geliştirmeye katkıda bulunacağını ve Müslüman gençlerle aralarında iş birliği yollarını geliştireceğini söyledi.

Duyurunun Filistinli gençlerin hedef ve arzularını gerçekleştirmeye yardımcı olacağını belirten Bekr, "Bu şekilde Kudüs'ün Arap kimliğini korumasına destek verilmiş olunacak." diye konuştu.

Bekr, Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararını kınadığını belirterek, bunun Filistin halkının ulusal haklarına saldırı, milyonlarca Müslümanın duygularına meydan okuma ve barışın baltalanması anlamına geldiğini vurguladı.

İİT geçen yıl İstanbul'da düzenlediği oturumunda "Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programını ilan etmişti.

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