Filistin gençlerinin İslam dünyasındaki akranlarıyla daha iyi iletişime geçebilmeleri için "Filistin Gençlik Konseyi" adında yeni bir kurumun kurulduğu duyuruldu.

Ramallah'ta düzenlenen "Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" adlı programda konuşan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençleri Diyalog ve İşbirliği Forumu Başkanı Elşad İskenderof, Filistinli gençlerin dertlerini İslam dünyasındaki diğer gençlere aktarabilme fırsatları sağlayan "Filistin Gençlik Konseyi" adı verilen yeni bir gençlik kuruluşunun oluşturulduğunu söyledi.

"Kudüs İslam Dünyası Gençlik Başkenti" törenlerinden maksadın ise "Filistin halkının yalnızlığa terk edilmeyeceğinin vurgulanması" olduğunu dile getiren İskenderof, "Buraya 'dünya Trump'tan daha büyüktür" demek için geldik." dedi.

Amerika'nın Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali desteğini dondurmasına işaret eden İskenderof, "Boşluğu doldurmak amacıyla icraatlarda bulunmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

İİT Başkan Yardımcısı Semir Bekr, "Kudüs İslam Dünyası Gençlik Başkenti" duyurusunun Filistinli gençlerle ilişkileri geliştirmeye katkıda bulunacağını ve Müslüman gençlerle aralarında iş birliği yollarını geliştireceğini söyledi.