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IKBY, PKK’nın sınır bölgelerinden çekilmesini istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 12:24 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü PKK’nın sınır bölgelerini terk etmesini istedi.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, yaptığı yazılı açıklamada sivillerin can ve mal güvenliğini korumak için terör örgütü PKK’nın sınır bölgelerini terk etmesini istedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü PKK’nın sınır bölgelerini terk etmesini istedi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, yaptığı yazılı açıklamada sivillerin can ve mal güvenliğini korumak için terör örgütü PKK’nın sınır bölgelerini terk etmesini istedi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, daha önce de PKK’nın Sincar ve Kandil bölgesinden çekilmesini istemişti ancak örgütten herhangi bir yanıt gelmemişti.

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