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"İklim değişikliğiyle mücadele gelecek nesillere sorumluluğumuzdur"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 19:43 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Çevresel olduğu kadar ekonomik ve sosyal yönleri de bulunan iklim değişikliğiyle mücadelede çevreye uyumlu, sürdürülebilir kalkınma stratejileri çerçevesinde yol almak hem çevreye hem de gelecek nesillerimize karşı sorumluluğumuzdur"

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Çevresel olduğu kadar ekonomik ve sosyal yönleri de bulunan iklim değişikliğiyle mücadelede çevreye uyumlu, sürdürülebilir kalkınma stratejileri çerçevesinde yol almak hem çevreye hem de gelecek nesillerimize karşı sorumluluğumuzdur" ifadesini kullandı.

Karaaslan, "Dünya İklim Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu yüzyılın en önemli tehditleri arasında yer alan çevresel sorunların tüm dünyanın ortak mücadelesini zorunlu kıldığını bildirdi.

Özellikle sanayideki hızlı gelişim, artan üretim ve aşırı tüketimin meydana getirdiği çevresel risklerin, küresel ölçekte iklim değişikliği sorununu gündeme getirdiğini belirten Karaaslan, "Çevresel olduğu kadar ekonomik ve sosyal yönleri de bulunan iklim değişikliğiyle mücadelede çevreye uyumlu, sürdürülebilir kalkınma stratejileri çerçevesinde yol almak hem çevreye hem de gelecek nesillerimize karşı sorumluluğumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, konuya ilişkin şunları aktardı:

"Bu bilinçle AK Parti olarak attığımız her adımda, çevrenin emanet olduğu düşüncesiyle hareket ediyor; çevreye zarar vermeden büyüme ve gelişmeyi önceliyor, kalkınma hamlelerimizi koruma kullanma dengesi içinde hayata geçiriyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele alanındaki küresel çabalara destek vermek amacıyla 2004'te Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne, 2009'da Kyoto Protokolü'ne taraf olduk. 2010'da İklim Değişikliği Strateji Belgesi, 2011'de de İklim Değişikliği Eylem Planı'nı yayınlayarak iklim dostu stratejileri uygulamaya başladık. İklim dostu gelişme stratejilerini önceliklerimiz arasına alıyor, yeşil büyüme anlayışını toplumumuzun tamamına yaymayı hedefliyoruz."

Karaaslan, çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sıfır Atık Projesi'ni toplumun çevre konusunda farkındalığının yaygınlaştırılması açısından dev bir adım olarak gördüklerini belirtti.

AK Parti Genel Merkez binasında yeşil bina konseptine geçiş ve sıfır atık projesinin uygulanmasıyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğiyle mücadele ülkelerin izleyeceği büyüme stratejileri, enerji politikaları, sağlık ve tarımla ilgili programları, su kaynaklarının kullanımı gibi pek çok alanda alışkanlıklarını değiştirmesi ile tam anlamıyla gerçekleşecektir. Ülkelerin alacağı daha çevreci önlemlerle, iklim değişikliği ve çevresel sorunlarla mücadelede önemli mesafeler kat edebileceğimize inanıyorum. Alacağımız her önlem ve alışkanlıklarımızdaki küçük değişikliklerle büyük başarılara hep birlikte imza atabiliriz."

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AK Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Dünya İklim Günü

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