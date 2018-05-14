"İklim değişikliğiyle mücadele gelecek nesillere sorumluluğumuzdur"

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Çevresel olduğu kadar ekonomik ve sosyal yönleri de bulunan iklim değişikliğiyle mücadelede çevreye uyumlu, sürdürülebilir kalkınma stratejileri çerçevesinde yol almak hem çevreye hem de gelecek nesillerimize karşı sorumluluğumuzdur" ifadesini kullandı.

Karaaslan, "Dünya İklim Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu yüzyılın en önemli tehditleri arasında yer alan çevresel sorunların tüm dünyanın ortak mücadelesini zorunlu kıldığını bildirdi.

Özellikle sanayideki hızlı gelişim, artan üretim ve aşırı tüketimin meydana getirdiği çevresel risklerin, küresel ölçekte iklim değişikliği sorununu gündeme getirdiğini belirten Karaaslan, "Çevresel olduğu kadar ekonomik ve sosyal yönleri de bulunan iklim değişikliğiyle mücadelede çevreye uyumlu, sürdürülebilir kalkınma stratejileri çerçevesinde yol almak hem çevreye hem de gelecek nesillerimize karşı sorumluluğumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.