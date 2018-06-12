"İktidar hasretine son vermek istiyoruz"

MANİSA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Biz elbette Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok uzun yıllardır süren iktidar hasretine son vermek istiyoruz" dedi.

Özel, seçim çalışmaları kapsamında, Manisa'nın Demirci ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf Kefalet Kooperatifini ziyaret etti.

Daha sonra partisinin yeni ilçe binasının açılışına katılan Özel, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin ülke açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Zorlu bir mücadeleye giriştiklerini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Bütün çabalar, Türkiye Cumhuriyeti daha iyi olsun diye. Bir sandık, bir zarf ama iki tane oy olacak. Bir tarafta cumhurbaşkanı adayımıza oy vereceğiz, öbür tarafta milletvekilliği seçiminde adaylarımıza partilerimize oy vereceğiz. Biz elbette Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok uzun yıllardır süren iktidar hasretine son vermek istiyoruz. Adayımız Muharrem İnce ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve ittifak ortaklarını iktidara taşımak istiyoruz. 24'ünde bir dönem kapanırken, yeni bir dönem açılacak ama belki bir dönemin kapandığının işaretini 24'ünde verdiğimiz de yeni dönem açılışı için 8 Temmuz tarihini beklememiz gerekecek. 8 Temmuz ikinci turdur. İlk tur kadar kritiktir. Vatandaşlık görevi olarak vatan, millet, cumhuriyete karşı yapılacak görev olarak, 24 Haziran ne kadar önemli bir tarihse 8 Temmuz'da o kadar önemli bir tarihtir."

Tatil planları yaparken 24 Haziran kadar 8 Temmuz'un da dikkate alınmasını isteyen Özel, "Türkiye'de bir dönem kapanıp, yeniden demokrasi, yeniden kuvvetler ayrılığı, yeniden barış kardeşlik, yeniden huzur, çiftçinin, esnafın, işçinin, memurun hep birlikte yüzünün gülmesi için 8 Temmuz tarihini hep beraber önemsemeli ve beklemeliyiz." dedi.

