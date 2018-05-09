Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "İktidar Twitter'dan değil, sandıktan çıkacaktır. Gerçek iktidar haziran ayının 24'ünde belli olacaktır. Kendinizi fazla yormayın. İktidarın yolu Twitter'ın desteklerinden veya sosyal medyanın yalanlarından geçmiyor. Sandıktan geçiyor." dedi. Bozdağ, Başbakanlık Merkez Bina'da, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yozgat Şubesi Başkanı Feridun Daştan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulün ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gün milletimiz 'tamam' derse o zaman kenara çekiliriz." sözlerinin ardından sosyal medyada "tamam" mesajlarıyla başlatılan kampanyaya ilişkin soru üzerine, Erdoğan'ın milletin adamı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün başarılarını milleti sayesinde elde ettiğini, her seçimde milletin duası ve desteğiyle oylarını artırdığını ifade eden Bozdağ, Erdoğan'ın milletine olan inancını ifade etmesinin çok doğal olduğunu kaydetti.

Erdoğan'ı iktidardan etmek isteyenlerin kapatma davaları açtığını, Gezi olayları tertiplediğini, 17-25 Aralık darbe teşebbüslerinde bulunduğunu vurgulayan Bozdağ, en sonunda 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı ve ailesini infaz ederek, yok etmek istediklerini anlattı. - "FETÖ'nün kriptoları, terör örgütleri" Milletin jetlere, silahlara karşı imanıyla göğsünü siper ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "yedirtmediği"ni vurgulayan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün sanal alemden medet umanlar, şunu çok iyi bilmeleri lazım, gökler ölüm yağdırırken, Türkiye'nin liderlerini ve Cumhurbaşkanı'nı FETÖ'nün teröristlerine ve o teröristleri kullanan güçlere yedirmedikleri liderlerini, milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı kimseye yedirmez. Bir dünya bir araya gelse de 24 Haziran'da milletin dua ve desteğiyle iktidar yine Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından milletimizin emaneti olarak devralınacak ve Türkiye yönetimi devam edecektir. Biz hep şunu söylüyoruz inanarak, iktidara gelmenin yolu sandıktan geçer. İktidardan gitmenin yolu da sandıktan geçer. Sanal alemde FETÖ'nün kriptoları, terör örgütleri, başka ülkeler, başka yerlerdeki sanal alemde gezmeler şunları bunları yapadursunlar. Adı üstünde sanal alem. Gerçek alem, sandıkta milletin attığı helal oylarla ortaya çıkacaktır. İktidar Twitter'dan değil, sandıktan çıkacaktır. Gerçek iktidar haziran ayının 24'ünde belli olacaktır."

Bozdağ, birtakım sanal medya yöntemleriyle milletin iradesini değiştireceklerini düşünenlerin aldandıklarını ifade etti. Türk milletinin bu sanal medya hilelerini kullanan, milleti kandırmak, aldatmak, yönlendirmek isteyenlerden daha akıllı ve basiretli olduğuna işaret eden Bozdağ, "Türk milleti, onları çeşmeye susuz götürür susuz getirir. Onun için milletin basiretine hep güvenlik, inandık, Türk milletine yaslandık, öyle geldik. Tayyip Bey'in gücü de milletten gelmektedir. Allah'ın izniyle milletimiz nasıl 15 Temmuz'da onu ölümüne muhafaza ettiyse 24 Haziran'da da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıkta müdafaa edecektir, muhafaza edecektir ve yeniden bir dünyaya rağmen Türk milletinin ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı seçecektir." diye konuştu. Bekir Bozdağ, 24 Haziran'da Amerika, Brezilya, İngiltere, Almanya ve Fransa'ya Cumhurbaşkanı seçmeyeceklerini, Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne cumhurbaşkanı seçtiklerini, seçimlerde başka ülkelerin vatandaşlarının değil, Türk milletinin oy kullanacağını vurguladı.

- "Onlar rüya görüyorlar" Türk milletinin liderinin belli olduğunu belirterek, "Görünen köy kılavuz istemez." diyen Bozdağ, şöyle devam etti: "24 Haziran'a da fazla bir şey kalmadı. Ben onlara tavsiyede bulunuyorum. Kendinizi fazla yormayın. İktidarın yolu Twitter'ın desteklerinden veya sosyal medyanın yalanlarından geçmiyor. Sandıktan geçiyor. Milletimize güveniyoruz, kime milletin 'tamam', kime 'devam' diyeceğini hep beraber göreceğiz. Millet 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımıza kendi öz evlatlarına sahip çıktıkları gibi sahip çıkacaktır. Dünya bir araya gelse de onlara Cumhurbaşkanımızı yedirtmeyecektir. Onlar rüya görüyorlar. 24 Haziran, bu rüyaların kabusa döndüğü yeni bir gün olacaktır." - CHP'den İYİ Parti'ye geçen vekiller Bozdağ, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin partilerine dönecekleri iddialarına ilişkin soru üzerine, seçimlere girerken Cumhur İttifakı'nın dışında yer alanların bir iddia sahibi olmadıklarını aktardı. Cumhur İttifakı'nın karşısında ittifak oluşturan partilerin, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ittifak yapamadıklarını anımsatan Bozdağ, şunları söyledi:

"Bu, 'cumhurbaşkanı adaylığında iddiamız yok, bizim esas iddiamız parlamento üyeliğindedir' demektir. Onun için parlamentoya biz asılacağız ama cumhurbaşkanlığına da asılıyormuş gibi yapacağız. Ben öyle yorumluyorum. Çünkü aksi olmuş olsa birinci turda kazanmaya odaklanılır. Hepsinin derdi 2. tura. Acaba biz yarışı erteletebilir miyiz? İkinci tura bu işi bırakabilir miyiz? Bu millet, bugünün işini yarına bırakan bir millet değildir. 24 Haziran işini Türk milleti Temmuz'un 7'sine bırakmaz. Bunlar baksınlar, hangi seçimin işini ötekine bırakmış da bunu bırakacak. O yüzden bu seçimde de Allah'ın izniyle ilk turda cumhurbaşkanı seçimi olacaktır." Bozdağ, milletin iradesini etkilemek için çok oyunların oynandığını, milletvekili transferinin de bu oyunlardan biri olduğunu ifade etti. - "Nerede ahlak, nerede etik, nerede demokrasi?" İlk defa bir partinin genel başkanının kendi vekillerini başka bir partiye kiraladığını vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu: "Belli ki kira bedelini tahsil edemeyince ayın 21'inden önce bu milletvekilleri geri partilerine dönecek. Bunlar bir kahramanlık falan yapmadılar. Milletin gözü önünde bir tiyatro oynanıyor. Bunlar oynanan tiyatronun figüranlarıdır. Deniyor ya 'hamle yaptılar'. Esasında piyonlarla hamle olmaz. Bunlar satrançta Sayın Kılıçdaroğlu'nun kullandığı piyonlar ama piyonlar hedefe ulaşamayınca yedirmemek için piyonlarını öyle gözüküyor ki geri çağırıyor. Şimdi CHP'nin listelerine koyup bunlara CHP'den oy isteyecekler. O anlaşılıyor. O zaman sormak lazım. Nerede ahlak, nerede etik, nerede demokrasi? Maalesef onları sadece lafta söylüyorlar ama icraata geldiği zaman bunu yapmıyorlar. Bütün oyunları görüyorsunuz. Bütün dertleri öyle yapalım böyle yapalım işte Tayyip Bey'i cumhurbaşkanlığından indirelim. İndiremeyecekler, kazanamayacak, kaybettikleri gibi daha önce yeniden kaybedeceklerdir. Çünkü bu millet, doğru olanla eğri olanı, hasbi olanla hesabi olan, millet için her şeyi göze alanla milletin aleyhine herkesle işbirliği yapanı çok iyi biliyor."