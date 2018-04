İl Başkanı Zabun’dan hizmet değerlendirmesi

“Yurt yatırımları ikinci üniversitenin önünü açan yatırımlardır”

Eğitimde de aynı tabloyu gördüklerini savunan Zabun, “Biz, o süreçte gerekli fiziki ve alt yapı çalışmalarını tamamladık. Sonra bu üniversitenin içerisinden Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kuruldu ve şu an baktığımızda Süleyman Demirel Üniversitesi yine 90 bin öğrenciye sahip durumda” diye konuştu.

Kentte Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ciddi yurt yatırımları yapıldığını ifade eden Başkan Zabun, “Derslik sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ile Isparta liderliği başka bir ile kaptırmıyor. Aynı şekilde öğrenci sayısı 90 binlere ulaşmış bir üniversitemiz var. Üniversite konusunda da çok önemli yatırımlarımız oldu. SDÜ biz iktidara geldiğimi zaman 20-25 bin kadar bir öğrenci sayısına sahipti. Bunu hemen 40 binlere çıkardık. İçerisinden Burdur MAKÜ ayrılmasına rağmen bugün 90 bin kadar öğrenci sayısı olan bir üniversitemiz var. Bunun daha da artması için yurt yatırımları yaptık. Apart sektöründe yurtlar sebebiyle bazı sıkıntılar yaşandığına dair spekülatif açıklamalar olsa da yapılan yurtlar apart sektörünü de koruyan bir yapı. Çünkü apart bir tercih sebebidir. Siz öğrenciye yurt imkanı sunmazsanız öğrenci sayınızın azalma riski de ortaya çıkabilir. Bunun yanında KYK’lar Isparta’nın ikinci üniversite talebinin de önünü açan yatırımlardır” şeklinde konuştu.