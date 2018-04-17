İl Başkanı Zabun’dan hizmet değerlendirmesi

AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, il ve ilçelerdeki tüm belediyelere talip olduklarını belirterek, hükümetin ve AK Belediyelerin kentte yaptığı hizmetleri anlattı.

AK Parti Isparta İl Başkanlığı tarafından bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ve parti yöneticilerinin katıldığı basın toplantısında, Isparta’da hükümetin yaptığı hizmetler ve seçim çalışmaları anlatıldı. Isparta İl ve İlçe Teşkilatlarının genel ve yerel seçimler için çalıştığını belirten Zabun, “Bizim için bir seçimin bitişi diğer bir seçimin başlangıcıdır. İl, ilçe, kadın ve gençlik kolları teşkilatlarımız ilçe ve merkezde arı gibi çalışıyor” dedi. “Isparta, sağlık hizmetleri noktasında birinci il”

Isparta’nın, en nadide şehirlerden biri olduğunu dile getirerek, sağlık alanında lider bir il olduğunu belirten Başkan Zabun, Türkiye’deki ilk 3 şehir hastanesinden birinin kentte hizmete sunulduğunu ve sağlık alanında diğer illere örnek teşkil ettiğini aktardı. Zabun, “Gerçekten çok nadide mükemmel bir şehirde yaşıyoruz. Bu şehirde yaşayıp da mutlu olmamak mümkün değil. Mutluluk endeksi ile yaşanabilir şehirle ilgili araştırmalara baktığınız zaman Isparta’nın ilk üçte yer aldığını görüyoruz. Bu noktada Isparta’ya iktidar olarak çok önemli yatırımlarımız oldu. Bunlarında şehrin mutluluk düzeyinin, yaşanabilirlik seviyesinin artmasında önemli katkıları oldu. Yıllardır sağlık hizmetleri noktasında Isparta sağlıkta birinci il. Bu birinciliği de kimseye kaptırmaya niyetimiz yok. Bunun için yeni yeni sağlık yatırımları yapmaya devam etmekteyiz. Sadece il merkezinde değil ilçelerde de sağlık altyapısı ile ilgili önemli yatırımlar yaptık ve yapıyoruz.”

“Yurt yatırımları ikinci üniversitenin önünü açan yatırımlardır”

Eğitimde de aynı tabloyu gördüklerini savunan Zabun, “Biz, o süreçte gerekli fiziki ve alt yapı çalışmalarını tamamladık. Sonra bu üniversitenin içerisinden Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kuruldu ve şu an baktığımızda Süleyman Demirel Üniversitesi yine 90 bin öğrenciye sahip durumda” diye konuştu.

Kentte Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ciddi yurt yatırımları yapıldığını ifade eden Başkan Zabun, “Derslik sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ile Isparta liderliği başka bir ile kaptırmıyor. Aynı şekilde öğrenci sayısı 90 binlere ulaşmış bir üniversitemiz var. Üniversite konusunda da çok önemli yatırımlarımız oldu. SDÜ biz iktidara geldiğimi zaman 20-25 bin kadar bir öğrenci sayısına sahipti. Bunu hemen 40 binlere çıkardık. İçerisinden Burdur MAKÜ ayrılmasına rağmen bugün 90 bin kadar öğrenci sayısı olan bir üniversitemiz var. Bunun daha da artması için yurt yatırımları yaptık. Apart sektöründe yurtlar sebebiyle bazı sıkıntılar yaşandığına dair spekülatif açıklamalar olsa da yapılan yurtlar apart sektörünü de koruyan bir yapı. Çünkü apart bir tercih sebebidir. Siz öğrenciye yurt imkanı sunmazsanız öğrenci sayınızın azalma riski de ortaya çıkabilir. Bunun yanında KYK’lar Isparta’nın ikinci üniversite talebinin de önünü açan yatırımlardır” şeklinde konuştu.

“Vatandaşımızın memnun olması bizleri mutlu ediyor”

Isparta’ya yapılan yatırımlarından bahseden Zabun, “Devlet Su İşleri üzerinden üretilen hizmetler sayesinde bir yılda çiftçimizin normal gelirinin üzerine elde edilen ilave gelir 670 milyon gibi bir rakamla ifade ediliyor. Tarımsal sulamanın rehabilitasyonu noktasında oldukça hızlı hareket ettik ve projelerimizi önceden hazırladık. Ispartalıların hayat şartlarının yükseltilmesi noktasında son derece önemli katkılar sunmaktadır. Bunun dışında hangi alana bakarsanız bakın, Gençlerimizin sportif çalışmalarını sürdürebildikleri salonlardan tutun da, aklınıza iktidar tarafından üretilebilecek ne kadar hizmet noktası varsa hepsi ile ilgili çalışmaların altına imza attık. Bu yapılan çalışmaların sonucu olarak Ispartalı vatandaşlarımız çok memnun. Bu da bizleri mutlu ediyor.” “Bizden olmayan belediyeler dahi talep ettiklerinde, hizmet götürmeye devam edeceğiz”

2014 ve 2015 yılı seçimlerinde vatandaşların yaptığı seçim tercihlerine hiçbir zaman farklı bir bakış açısıyla bakılmadığını belirten Zabun, “2014 yılında vatandaşlarımızın ortaya koymuş olduğu tercihe karşı çıkmadık. O yıllardaki seçimlerde kazanamadığımız belediyeler varsa ilk önce kendimizi sorumlu tutuyoruz. Vatandaşlarımıza herhangi bir küskünlüğümüz yok. Bizden ya da bizden değil diyerek siyaset yapmadık. Kim bizden yardım isterse onun yardımına koştuk” dedi.

2019 seçimlerine giderken, geçmişte yapılan yanlışları ve hataları artık gündemden çıkaracaklarını savunan Zabun, “Seçimlere az kaldı. Burada belediye için yapacağımız eleştirileri sadece eleştirel mantıkla yaklaşmak yerine, çözüm önerisi ile birlikte yaklaşan. Hatta eleştiriyi bir kenara bırakarak, bir sene sonra gelecek olan Ak Partili belediye başkanı ile birlikte yapacağımız çalışma vizyonu ile neler yapacağımızı anlatmamızın zamanı geldi. Geçmiş zamanda yapılan veya yapılmayanlarla artık ilgilenmeyeceğiz. Bundan sonra Isparta için sadece hizmet odaklı çalışacağız. İl, ilçe, kadın ve gençlik kolları teşkilatlarımız ilçe ve merkezde arı gibi çalışıyor” diye konuştu.