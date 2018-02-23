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İl kongresine karanfilli davet

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2018 16:20 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Dr.

İl kongresine karanfilli davet

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve AK Parti’li yetkililer 25 Şubat Pazar günü Başbakan Binali Yıldırım’ın katılacağı il kongresine vatandaşları davet etti.
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AK Parti İzmit İlçe Başkan Vekili Recep Yıldız, Gençlik Kolları İlçe Başkanı Aykut Çağlayan, belediye meclis üyeleriyle partinin il ve ilçe yöneticileri İzmit’in cadde ve sokaklarında vatandaşlara karanfil vererek Pazar günü yapılacak kongreye davet ettiler.
Yapılacak il kongresi için vatandaşlara karanfil veren Başkan Doğan “Ülke olarak içte ve dıştaki düşmanlara karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Kahraman güvenlik güçlerimiz Afrin’de terörün kökünü kazırken bizler de dualarımızla onların yanındayız. Türk milleti olarak daha çok birlik, beraberlik içinde olup bütün Dünya’ya gereken mesajı vereceğiz. Başbakanımızın şehrimize gelişi hepimize ayrı bir heyecan vermektedir. Pazar günü AK Parti ruhu ve coşkusuyla Başbakanımızı karşılayacağız. Tüm halkımızı büyük buluşmaya davet ediyoruz” dedi.

İl kongresine karanfilli davet

İl kongresine karanfilli davet

İl kongresine karanfilli davet

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