İl ve ilçe sayısı artıyor mı? MHP'den 2023 çıkışı

Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 hedefleri doğrultusunda birçok mega projeyi hayata geçirmek için çalışmalara devam ederken, Cumhur İttifak'ın daki bir dğier parti olan MHP'den de bir çıkış geldi.
100 İL 1000 İLÇE
Meclis Genel Kurulu'nda konuşan MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, "Büyükşehir Yasası’yla beraber 2023 yılına girerken Türkiye, 100 il ve 1.000 ilçeden kurulan yeni bir yönetim sistemine kavuşturulmalıdır." dedi.
MHP'li vekil, Devlet Bahçeli'nin de bu konuya onay verdiğini belirtti.
KAÇ İL KAÇ İLÇE VAR
Türkiye'de şu anda 81 il var. İlçe sayısı ise 957.
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