İlçe başkanının ismini unutması Bakan Özlü'yü gülümsetti

Murat KÜÇÜK/MUDURNU (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Mudurnu ilçesinde partisinin toplantısında kürsüye çıkan AK Parti İlçe Başkanı Rıdvan Sevinç konuşmasını yaparken, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün ismini unuttu. Sevinç unutkanlığı için özür diledi, Özlü durumu gülümseyerek karşıladı.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde belediyenin nikah salonunda partililerle bir araya geldi. AK Parti Mudurnu İlçe Başkanı Rıdvan Sevinç, konuşma yapmak için kürsüye çıktı. Sevinç, kürsüde selamlama yaparken Bakan Özlü'nün ismini unuttu. Salonda bulunan partililer ve Bakan Faruk Özlü, durumu gülümseyerek karşıladı. Sevinç, "Sayın Bakanım özür dilerim, isminizi unuttum" dedikten sonra konuşmasına devam etti.
Bakan Özlü ise toplantıda yaptığı konuşmada, 25 Haziran sabahında Türkiye'de sistemin değişeceğini belirterek, "Yeni bir sistem gelecek. Bu sistem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Bunu 16 Nisan tarihinde oyladık. Bu tarihte milletin çoğunluğu, onayı ile bu sisteme geçtik. İnşallah 25 Haziran'dan sonra daha çok çalışacağız, daha hızlı çalışacağız, daha çok iş yapacağız. Biz istiyoruz ki, hükumette güçlü olsun, Meclis de güçlü olsun. Her ikisinin toplamından da güçlü bir Türkiye olsun istiyoruz. Bu seçim, bir sistemin değişmesi bakımından, güçlü hükümet, güçlü Meclis ve güçlü Türkiye olması bakımından gerçekten diğer seçimlerden çok farklı" dedi.
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