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İlham Aliyev yeniden Cumhurbaşkanı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 20:02 | Son Güncelleme

Azerbaycan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çıkış anketleri sonuçlarına göre İlham Aliyev yüzde 82’nin üzerinde oyla yeniden Cumhurbaşkanı oldu.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in başkanlığını yaptığı Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), çıkış anketleri sonuçlarına göre İlham Aliyev’in yüzde 82’nin üzerinde oyla liderliği elde etmesi sonrası galibiyet kutlamalarına başladı.

Azerbaycan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çıkış anketleri sonuçlarına göre İlham Aliyev yüzde 82’nin üzerinde oyla yeniden Cumhurbaşkanı oldu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in başkanlığını yaptığı Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), çıkış anketleri sonuçlarına göre İlham Aliyev’in yüzde 82’nin üzerinde oyla liderliği elde etmesi sonrası galibiyet kutlamalarına başladı. Parti merkez binası karşısında bulunan parkta kutlamalar yapılıyor.

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