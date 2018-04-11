İlham Aliyev yeniden Cumhurbaşkanı

Azerbaycan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çıkış anketleri sonuçlarına göre İlham Aliyev yüzde 82’nin üzerinde oyla yeniden Cumhurbaşkanı oldu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in başkanlığını yaptığı Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), çıkış anketleri sonuçlarına göre İlham Aliyev’in yüzde 82’nin üzerinde oyla liderliği elde etmesi sonrası galibiyet kutlamalarına başladı. Parti merkez binası karşısında bulunan parkta kutlamalar yapılıyor.
Suudi Arabistan'da üç güçlü patlama sesi!
İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi
Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...
Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti
OHAL uzatılacak mı? Bozdağ'dan flaş açıklama
Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar
Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Canlı yayındaki tüm rezillikleri unutturan anlar
CHP’yi karıştıran anket tartışması
8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Okuyucu Yorumları 0 yorum