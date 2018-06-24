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İlham Aliyev'den Erdoğan'a tebrik telefonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 20:56 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu akşam telefonda görüştüler.

Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu akşam telefonda görüştüler. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik eden ilk lider oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileten Aliyev'in, henüz kesin sonuçlar açıklanmamış olsa da, açılan sandıklar neticesinde seçimin galibinin şimdiden belli olduğuna dikkati çektiği öğrenildi.

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