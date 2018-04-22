İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki: Onlar için de isteriz

CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. Alınan karar Ankara kulislerinde bir anda deprem etkisi yarattı. Konuyla ilgili olarak CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yaptığı açıklamada "Demokrasinin kazanması için siyasi değil ama demokratik bir tasarrufla CHP'ye mensup 15 milletvekili partimizden bugün istifa ettiler ve İYİ Parti'ye katıldılar. Arkadaşlarımız demokrasiye yönelik gaspa zırh olmuşlardır" dedi.

Alınan kararla birlikte Meclis'te 5 milletvekili bulunan İYİ Parti, 15 CHP'li vekilin katılması ile 20 milletvekili sayısına ulaşarak Meclis'te grup kurabilecek ve böylece seçimlere girebilecek.

CİHANER'DEN ÖDP, TKP VE DSP İÇİN ÇAĞRI



Öte yandan CHP'den istifa ederek vekillerin İYİ Parti'ye geçmesine CHP'den ilk tepki de geldi. CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda

"ÖDP, TKP ve DSP için de 20’şer vekil isteriz!" ifadelerini kullandı.