HABER

İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki: Onlar için de isteriz

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 14:01 | Son Güncelleme

CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye katılması gündeme bomba gibi düştü. Alınan karara CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'den tepki geldi.

İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki: Onlar için de isteriz

CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. Alınan karar Ankara kulislerinde bir anda deprem etkisi yarattı. Konuyla ilgili olarak CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yaptığı açıklamada "Demokrasinin kazanması için siyasi değil ama demokratik bir tasarrufla CHP'ye mensup 15 milletvekili partimizden bugün istifa ettiler ve İYİ Parti'ye katıldılar. Arkadaşlarımız demokrasiye yönelik gaspa zırh olmuşlardır" dedi.

Alınan kararla birlikte Meclis'te 5 milletvekili bulunan İYİ Parti, 15 CHP'li vekilin katılması ile 20 milletvekili sayısına ulaşarak Meclis'te grup kurabilecek ve böylece seçimlere girebilecek.

CİHANER'DEN ÖDP, TKP VE DSP İÇİN ÇAĞRI

Öte yandan CHP'den istifa ederek vekillerin İYİ Parti'ye geçmesine CHP'den ilk tepki de geldi. CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda
"ÖDP, TKP ve DSP için de 20’şer vekil isteriz!" ifadelerini kullandı.

ılhan

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP İYİ parti Milletvekili İlhan Cihaner TKP ÖDP DSP

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

Son dakika Manisa'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

Son dakika Manisa'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu hakkında bomba sözler! 'Siyasi hayatı bitecek'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu hakkında bomba sözler! 'Siyasi hayatı bitecek'

Oktay Vural MHP'den istifa mı etti? Gündeme bomba gibi düşen iddia

Oktay Vural MHP'den istifa mı etti? Gündeme bomba gibi düşen iddia

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.