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"İlk çeyrekte 7,4 büyümeyle yolumuza devam ediyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 21:47 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: - "Büyüme rakamları açıklandı, ilk çeyrekte 7,4 büyümeyle yolumuza devam ediyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Büyüme rakamları açıklandı, ilk çeyrekte 7,4 büyümeyle yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Sarıeroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı merkez Yüreğir ilçesinde kendisine ait seçim bürosunun açılışındaki konuşmasında, 16 yıldır bir yandan hizmet etmek için mücadele ettiklerini, diğer yandan da önlerine çıkan engelleri aştıklarını söyledi.

"Teröristlerin inlerine gireceğiz" dediklerini ve girdiklerini belirten Bakan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Biz terörle mücadeleden bahsederken, diğer adaylara bakıyoruz terörle mücadelenin 't'sini ağızlarına almıyorlar. Yıkma düşüncesinde olanlara inat biz hem birlik beraberliğimizin pekişmesi, hem ülkemizi çok daha yüksek seviyelere getirmek için daha fazla yatırım, daha fazla üretim, daha fazla istihdam için, bayrağımız, ezanımız, vatanımız, milletimiz için yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Büyüme rakamları açıklandı, ilk çeyrekte 7,4 büyümeyle yolumuza devam ediyoruz. Gazamız mübarek olsun, bugün itibarıyla Kandil'e de operasyon başlattık. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun."

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