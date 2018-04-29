"İlk defa kiraya verilen milletvekillerini gördük"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, CHP milletvekillerinin İYİ Parti'ye geçişiyle ilgili, "Cumhuriyet tarihinde Fırıldak Kubi'leri gördük, koltuk sevdası için giden milletvekillerini gördük ama ilk defa kiraya verilen milletvekillerini gördük." dedi.

Elitaş, Kayseri Büyükşehir Belediyesince Kocasinan ilçesinde bulunan Keykubat Dağı'nda "Keykubat Kent Ormanı'na Ağaç Dikme Şöleni" programında yaptığı konuşmada, şehrin en güzel yerindeki hazineyi hayata geçirmek ve insanların tabiatla olan ilişkilerini geliştirmek için çok güzel bir alanın ortaya çıktığını belirtti.

Elitaş, 24 Haziran'da sandığa gidileceğini anımsatarak, AK Parti'nin 12 kez sandıktan başarıyla çıktığını, bunu 24 Haziran'da da gerçekleştireceğini bildirdi.

Türkiye'nin, 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında 7 Ağustos'ta Yenikapı'da toplanan milyonları, 81 vilayette 29 gün sabahlara kadar nöbet tutan 15 Temmuz kahramanları olduğunu vurgulayan Elitaş, şunları ifade etti:

"Bu coğrafyada yeniden haritalar çizmeye çalışan, ülkemizi bölmek için hesap ve heves içerisinde bulunan, bu bölgeyi tekrar dizayn etmek isteyenlerin önünde güçlü bir Türkiye var. İşte bunun için tek hedefleri var, güçsüz Türkiye. Çeşitli faaliyetler yaptılar, hain darbe girişimini gerçekleştirdiler, şimdi de çatı adaylar bularak Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü nasıl keseriz, Türkiye'yi nasıl güçsüzleştiririz diye hesap ve heves içerisindeler. Biliyorsunuz Fırat Kalkanı Harekatı'nı, Afrin Harekatı'nı yaptık. Niye yaptık? Başka ülkelerin toprağında gözümüz olduğu için değil. O ülkelerde kurdurulmaya çalışılan terörist devletlerin engellenmesi için bu işi yaptık. Kandil'de yıllarca Türkiye'yi hedef alan, Türkiye'yi bölmek isteyen, insanlarımızı katleden terör örgütüyle ilgili bütün ülkeler desteklediler, müdahale edemedik, mücadele edemedik ama en son güçlü Türkiye'nin ortaya çıkmasıyla hem Kandil'deki teröristin başını eziyoruz hem Suriye'de çöreklenmeye çalışan, devletleşmeye çalışan teröristleri de durdurmak için gayret ediyoruz."