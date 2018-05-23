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"İlk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 11:39 | Son Güncelleme

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar: - "11 yıldır yol arkadaşlığı yapmaktan büyük onur duyduğumuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile daha büyük ve güçlü Türkiye için ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz"

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, 11 yıldır yol arkadaşlığı yapmaktan büyük onur duyduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile daha büyük ve güçlü Türkiye için ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

AK Parti Milletvekili aday listesinde yer almayan Ünüvar, yaptığı yazılı açıklamada, 27. Dönem milletvekili adaylarına başarılar diledi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı görevinin ardından 2007'de Adana'dan milletvekili seçildiğini ve 4 dönemdir kesintisiz bu görevini sürdürdüğünü anımsatan Ünüvar, "Allah bize bu ülkeye, bu şehre hizmet etmeyi nasip etti. Hem bürokraside hem siyasette Adana'mıza, Türkiye'mize layık olmak için bütün gücümüzle çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'de makamların devredildiğini ancak görevlerin devredilmediğini belirten Ünüvar, AK Parti'de koltuk, makam, mevki siyaseti olmadığını, dava siyasetinin bulunduğunu kaydetti.

Tek hedefin daha büyük ve güçlü Türkiye olduğunu vurgulayan Ünüvar, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"24 Haziran'da bayrağı devralacak 27. Dönem milletvekili arkadaşlarımız da bu görevi layıkıyla yerine getirecektir. 11 yıldır yol arkadaşlığı yapmaktan büyük onur duyduğumuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile daha büyük ve güçlü Türkiye için ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz."

Türkiye'nin 24 Haziran sonrası yeni bir döneme "merhaba" diyeceğini ifade eden Ünüvar, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyadaki mazlumların umudu olan Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı olacağını belirtti. AK Parti'nin de parlamentoda güçlü bir şekilde temsil edileceği yeni dönemin Türkiye için atılım dönemi olacağını bildiren Ünüvar, "Ülkemiz, 'İrade, erdem ve cesaret' diyen Cumhurbaşkanımız ile yeni hedeflere emin adımlarla yürümeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

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