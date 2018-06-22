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"İlk havlu atan Meral Hanım oldu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 14:00 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: - "O ilk günün heyecanıyla bir sinerji var gibi gördüler, 'kazandık geliyoruz' heyecanı yaptılar ama bir hafta içerisindeki o dalganın artık durgun bir hale geldiğini görünce herkeste bir moral bozukluğu, kırgınlık ortaya çıktı. İlk pes eden, havlu atan Meral Hanım oldu" - "Türkiye'nin bir macerayı denemeye hiç lüksü yok. Çünkü Türkiye istikrardan vazgeçmemek mecburiyetinde, yedi düvel saldırıyor. Yedi düvelin saldırısıyla Türkiye'deki uzantıları, koltuk sevdalıları buna gayret ediyorlar"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Gurup Başkanvekili Mustafa Elitaş, diğer partilerin cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin, "O ilk günün heyecanıyla bir sinerji var gibi gördüler, 'kazandık geliyoruz' heyecanı yaptılar ama bir hafta içerisindeki o dalganın artık durgun bir hale geldiğini görünce herkeste bir moral bozukluğu, kırgınlık ortaya çıktı. İlk pes eden, havlu atan Meral Hanım oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Elitaş, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Kayseri'de, HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Ağaç-İş Sendikasını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldığını, Türkiye'nin bu süreçte maceraya sürüklenmeye çalışıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı adayları Meral Akşener ve Muharrem İnce'yi ön plana çıkarmaya çalışan kitlenin aynı gruplar olduğunu ifade eden Elitaş, şunları kaydetti:

"Bugün cuma, cumanız mübarek olsun. Bazılarına her gün cuma ama bize bugün cuma. Yani derler ya 'Deliye her gün bayram' diye. Kılmayana her gün cuma, Allah kabul etsin. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin, inşallah herhangi bir macerayı denemek yerine istikrarın ön planda olduğu bir sürecin başlangıcı olur diye düşünüyorum. Bugünlerde maceracılar bazı meseleleri gündeme getiriyorlar. Ekonominin dış saldırılarla kırılganlaştırılmaya çalışıldığı bir süreçte, ilk günün heves ve heyecanıyla geminin aynı yolcularının bir yönden bir yöne değiştirilmesiyle ortaya çıkan dalgada yer değiştirildikçe gemi yalpalıyor. Düşünün ki gemide 100 kişi var ve burada da kadın bölümü ve erkek bölümü var. Gemidekiler kadın tarafına dönüyorlarsa tekne o tarafa yalpalıyor, erkek tarafına dönerse tekne o tarafa yalpalıyor. Şimdi öbür tarafa döndüler, hanımefendiyi yalnız bıraktılar. Yani eşit paylaşsalardı daha iyi olurdu ama paylaşmayı bilmiyorlar demek ki. O ilk günün heyecanıyla bir sinerji var gibi gördüler, 'kazandık geliyoruz' heyecanını yaptılar. Hakikaten 100 kişinin 70'i oradan bu tarafa gidince büyük bir iş olmuştu, büyük bir dalgalanma ortaya çıkarmıştı ama bir hafta içerisindeki o dalganın artık durgun bir hale geldiğini görünce herkeste bir moral bozukluğu, kırgınlık ortaya çıktı. İlk pes eden, havlu atan Meral Hanım oldu."

- "Yedi düvel saldırıyor"

Muharrem İnce'nin de zor durumda olduğunu aktaran Elitaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi Muharrem Bey, durum isteği şekilde gitmiyor artık kavga, gürültü, iftira, küfür gırla gidiyor yani özüne döndü. Herkes özüne döner. Onunki de cuma olmadan döndü. Bugün cuma inşallah tövbe istiğfar eder, onun da cuması ise tövbe eder. Türkiye'nin bir macerayı denemeye hiç lüksü yok. Çünkü Türkiye istikrardan vazgeçmemek mecburiyetinde, yedi düvel saldırıyor. Yedi düvelin saldırısıyla Türkiye'deki uzantıları, koltuk sevdalıları buna gayret ediyorlar."

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AK Parti Gurup Başkanvekili Mustafa Elitaş Kayseri

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