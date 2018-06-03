"İlk turda Cumhurbaşkanımızın seçileceğine inanıyorum"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İlk turda Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizin teveccühü, desteği ve duasıyla seçileceğine yürekten inanıyorum. Çünkü milletimiz istikrardan, güçlü bir hükümetten, güçlü bir Türkiye'den yanadır." dedi. Destici, partisinin Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki seçim irtibat merkezinin açılışında bir konuşma yaptı. Cumhur İttifakı'nın Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında oluştuğunu, o gün milletin feraseti ve devleti yönetenlerin dirayeti sayesinde darbeye geçit verilmediğini ifade eden Destici, 16 Nisan 2017'deki referandumunda sistem değişikliğine gidildiğini anımsattı. Destici, referandumun ardından uyum yasası paketinin Meclis'e gönderildiğini anlatarak, "Şimdi ittifak yapan bazı partiler, bu uyum yasası paketine karşı çıktılar. Ama şimdi onun nimetlerinden onlar da faydalanıyorlar. İttifak yasasının nimetlerinden faydalanarak bir ittifak gerçekleştirdiler." diye konuştu. İttifak yasası sayesinde Meclis'te temsilin en yüksek seviyeye ulaşacağını dile getiren Destici, şöyle devam etti:

"Büyük Birlik Partisi olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır ve oylarımız onadır. Şimdiden hayırlı mübarek olsun. Ben ilk turda Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizin teveccühü, desteği ve duasıyla seçileceğine yürekten inanıyorum. Çünkü milletimiz istikrardan, güçlü bir hükümetten, güçlü bir Türkiye'den yanadır. TBMM seçimleri için de bizler genelde Cumhur İttifakı ama özelde AK Parti'yle ittifak yaptığımız için Büyük Birlik Partililerin, alperenlerin oyu AK Parti listelerine olacaktır. Bu şekilde hem AK Parti seçimlerden birinci olarak çıkacaktır hem de Büyük Birlik Partimiz inşallah bir grupla Meclis'e taşınacaktır." - "Terörle mücadele hayal ettiğimiz gibi ilerliyor" Türkiye'de son yıllarda terörle mücadelenin hayal ettikleri gibi ilerlediğini dile getiren Destici, "Terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele var. Ama sanki böyle bir mücadele yokmuş gibi ortada, 6-7 Ekim olaylarının mimarı, başlatıcısı, PKK'nın sözcüsü içeri girmiş, hukuk işlemiş, şimdi hepsi bir ağızdan, karşı ittifakı oluşturanlar ona özgürlük diye bağırıyorlar. Utanmasalar hapishanelerin önüne gidip orada bayrak açacaklar. Peki o gün hayatını kaybeden onlarca masum insanı nereye koyacağız? Yasin Börü'yü nereye koyacağız? Diğerlerini nereye koyacağız?" ifadelerini kullandı.