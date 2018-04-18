İmam hatiplilerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- GENÇ İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.
Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya ve yönetim kurulu üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM’deki makamında ziyaret etti.
Yaklaşık 45 dakika sürdüğü öğrenilen görüşmede karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. Bir ilk olma özelliğini taşıyan görüşmede Genç İmam Hatipliler, Kılıçdaroğlu'nın 7 Şubat 1923 Çarşamba günü Zağanos Paşa Camii’nde okuduğu hutbeyi takdim etti.
CHP Lideri ise gençlere Atatürk’ün Nutuk kitabını hediye etti.
Görüşmede CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Deniz Demir de hazır bulundu.
Ziyaretle ilgili konuşan Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, HDP hariç meclisteki tüm siyasi partileri ziyaret ettiklerini söyledi.
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