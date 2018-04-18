HABER

İmam hatiplilerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 15:55 | Son Güncelleme

GENÇ İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

İmam hatiplilerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- GENÇ İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.
Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya ve yönetim kurulu üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM’deki makamında ziyaret etti.
Yaklaşık 45 dakika sürdüğü öğrenilen görüşmede karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. Bir ilk olma özelliğini taşıyan görüşmede Genç İmam Hatipliler, Kılıçdaroğlu'nın 7 Şubat 1923 Çarşamba günü Zağanos Paşa Camii’nde okuduğu hutbeyi takdim etti.
CHP Lideri ise gençlere Atatürk’ün Nutuk kitabını hediye etti.
Görüşmede CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Deniz Demir de hazır bulundu.
Ziyaretle ilgili konuşan Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, HDP hariç meclisteki tüm siyasi partileri ziyaret ettiklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

İmam hatiplilerden Kılıçdaroğlu'na ziyaretİmam hatiplilerden Kılıçdaroğlu'na ziyaretİmam hatiplilerden Kılıçdaroğlu'na ziyaretİmam hatiplilerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Bakan Soylu'nun konvoyu önünde trafik kazası! Yaralılar varBakan Soylu'nun konvoyu önünde trafik kazası! Yaralılar var
Hükümet, CHP, HDP ve İYİ Parti'den erken seçim çağrısına ilk yorumHükümet, CHP, HDP ve İYİ Parti'den erken seçim çağrısına ilk yorum
Son dakika! Stoçi'nin katil zanlıları yakalandıSon dakika! Stoçi'nin katil zanlıları yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erken seçim kararına muhalefetten ilk tepkiler geliyor

Erken seçim kararına muhalefetten ilk tepkiler geliyor

İYİ Parti seçime girebilecek mi? Açıklama geldi

İYİ Parti seçime girebilecek mi? Açıklama geldi

Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıklama geldi

Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıklama geldi

Bahçeli bugün Suriye'ye müdahale için erken seçim istiyor

Bahçeli bugün Suriye'ye müdahale için erken seçim istiyor

Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında kritik soruya yanıt verdi

Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında kritik soruya yanıt verdi

CHP'den Ahmet Necdet Sezer’e ziyaret

CHP'den Ahmet Necdet Sezer’e ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.