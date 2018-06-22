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"İman aşkıyla kavrulan yürekler yorulmaz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 18:57 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Vatandaşların pazar günü için 'Bir an evvel sandık önümüze gelsin' diye sabırsızlandıklarını görüyoruz. Coşkuları bambaşka. İman aşkıyla kavrulan yürekler yorulmaz. Milletimiz için 16 yıl değil, 16 asır koşsak az gelir"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Vatandaşların pazar günü için 'Bir an evvel sandık önümüze gelsin' diye sabırsızlandıklarını görüyoruz. Coşkuları bambaşka. İman aşkıyla kavrulan yürekler yorulmaz. Milletimiz için 16 yıl değil, 16 asır koşsak az gelir." dedi.

Çavuşoğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, millete hizmetkarlık düsturuyla seçmenin huzuruna çıktıklarını belirtti.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 yıldır Türkiye'yi abad etmek için gecesini gündüzüne katarak çalışan AK kadrolar, 24 Haziran için seferber oldu." diyen Çavuşoğlu, vatandaşların gönlünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisine açtığı günden bu yana AK Parti'yi hiç yalnız bırakmadığını ifade etti.

Çavuşoğlu, vatandaşların pazar günü için "Bir an evvel sandık önümüze gelsin" diye sabırsızlandıklarını gördüklerini belirterek, "Coşkuları bambaşka. İman aşkıyla kavrulan yürekler yorulmaz. Milletimiz için 16 yıl değil, 16 asır koşsak az gelir." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, muhalefetin AK Parti'nin başarısının sırrını bir türlü çözemediğini dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti kadroları, milletimiz ile hemhal olmuştur. Bu işin inceliği, milli iradeye inanmaktır. Biz inanmışız, azmetmişiz ve bu yola da öyle devam etmişiz. Aşk ile koşan yorulmaz. İman aşkıyla kavrulan yürekler yorulmaz. Halka hizmet Hakk'a hizmettir. Buna inandığımız için bu yolda yorulmak bilmeyiz." diye konuştu.

- "Güçlü cumhurbaşkanı ve güçlü hükümet"

Bursa'daki seçim çalışmalarına değinen Çavuşoğlu, "AK Parti sevdasının Bursalı hemşehrilerimizin gönlünü kapladığını görüyoruz. Osman Gazi, Orhan Gazi, Molla Fenari, Somuncu Baba ve Aziz Mahmud Hüdayi'nin gönlünü yakan ateş, Bursalıların gönlünde sürmektedir. Bu ateş, millete hizmet davasının sönmeyen ateşidir." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim kampanyası süresince sokak sokak, cadde cadde Bursa'yı dolaştıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Kaldırımlarda vatandaşlarımızla buluştuk. Dükkan dükkan esnafımızı ziyaret ettik. Girmediğimiz mahalle kalmadı. Hep el eleydik, her semtte hemşehrilerimize ulaştık. Bursalı hemşehrilerimin bu ülkenin düşmanlarına, 15 Temmuz'da milletimizi ve vatanımızı hedef alan FETÖ'ye, milletimizin bekasını, birliğini hedef alan PKK, PYD ve YPG'ye gereken cevabı vermesini bekliyoruz. Gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım. Dünyada pek çok milletin 'Şöyle bir liderimiz olsa' diye iç geçirdiği Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ardında dimdik durmak suretiyle, istikrarın sürmesi için AK Parti'ye mührü basmasını bekliyoruz. İnanıyoruz ki, güçlü cumhurbaşkanı ve güçlü hükümet, Türkiye'nin yükselişini sürdürecek. Aksi mevzubahis olamaz. Biz bu ülkenin insanını, Bursalı kardeşlerimizi gönülden seviyoruz."

- "Bürokratik oligarşi hep önümüze engel olarak çıktı"

Cumhurbaşkanlığı Yeni Hükümet Sistemi'nin Türkiye için yeni fırsatlar sunacağını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni yönetim modelinde Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı, daha az bürokrasi, daha hızlı karar alma süreçleri olacak. Bu kapsamda, 16 bakanlık var, tamamı temel alanlara ilişkin icracı bakanlıklar. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi mevcut yapının getirdiği zorluklar nedeniyle çalışmalarımızın önemli bir bölümünü istediğimiz düzeyde ve sürede hayata geçiremedik. Bürokratik oligarşi, hep önümüze birer engel olarak çıktı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu engelleri bir defada ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Devlet vatandaşın isteğini daha hızlı, seri bir şekilde karşılayacak. Yeni sistem ve yapı bunun için hazırlandı. Bürokrasiyi dolanmak yerine hızlı karar almak mümkün olacak. Yeni yapı, yepyeni bir sıçrama için fırsatlar sunacaktır."

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa

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