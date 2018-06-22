Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Vatandaşların pazar günü için 'Bir an evvel sandık önümüze gelsin' diye sabırsızlandıklarını görüyoruz. Coşkuları bambaşka. İman aşkıyla kavrulan yürekler yorulmaz. Milletimiz için 16 yıl değil, 16 asır koşsak az gelir." dedi.

Çavuşoğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, millete hizmetkarlık düsturuyla seçmenin huzuruna çıktıklarını belirtti.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 yıldır Türkiye'yi abad etmek için gecesini gündüzüne katarak çalışan AK kadrolar, 24 Haziran için seferber oldu." diyen Çavuşoğlu, vatandaşların gönlünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisine açtığı günden bu yana AK Parti'yi hiç yalnız bırakmadığını ifade etti.

Çavuşoğlu, vatandaşların pazar günü için "Bir an evvel sandık önümüze gelsin" diye sabırsızlandıklarını gördüklerini belirterek, "Coşkuları bambaşka. İman aşkıyla kavrulan yürekler yorulmaz. Milletimiz için 16 yıl değil, 16 asır koşsak az gelir." ifadelerini kullandı.