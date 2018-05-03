İmar barışı, borçlara yapılandırma, emekliye ikramiye tasarısı komisyonda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, "vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere ramazan ve kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren tasarının görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Toplantıda, birçok önemli düzenlemeyi içeren "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın görüşmelerine başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, tasarının "imar barışı" bölümüyle ilgili sunum yapıyor.

Özhaseki'nin ardından Maliye Bakanı Naci Ağbal da tasarıyla ilgili bilgi verecek.

