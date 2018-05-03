İmar barışı, borçlara yapılandırma, emekliye ikramiye tasarısı komisyonda

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bu yapmış olduğumuz yasal düzenlemede, 119,2 milyar lira vergi alacak aslı, 64,3 milyar lira da SGK primi aslı var. Dolayısıyla yaklaşık 183,5 milyar liralık bir vergi ve prim alacağının yapılandırılması söz konusu." dedi. Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Bakan Ağbal, toplantıda yaptığı sunumda, milyonlarca vatandaşın ve vergi mükellefinin, geçmişten gelen ve henüz ödemesini yapamadığı, vadesi geçmiş borçlarını, bu düzenleme ile daha uygun koşullarla ödeme imkanına kavuşacağını belirtti. Tasarıda yer alan düzenlemelere ilişkin bilgiler veren Ağbal, 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ait kesinleşmiş alacakların, tasarı kapsamına girdiğini söyledi. "Bu yapmış olduğumuz yasal düzenlemede, 119,2 milyar lira vergi alacak aslı, 64,3 milyar lira da SGK primi aslı var. Dolayısıyla yaklaşık 183,5 milyar liralık bir vergi ve prim alacağının yapılandırılması söz konusu." diyen Ağbal, getirilen kanun tasarının, bundan önceki yapılandırma kanunlarıyla hemen hemen aynı özellikleri taşıdığına dikkati çekti.

Ağbal, "Bütün yapılandırma kanunlarında olduğu gibi bu yapılandırma kanununda da alacağın aslından vazgeçmiyoruz. Dolayısıyla ister vergi, ister prim borcu olsun, vatandaşımız vergi ve prim borcunun aslını ödeyecek." değerlendirmesinde bulundu. Vadesinde ödenmeyen vergi ve prim alacaklarına ilişkin gecikme faizi ve zammı hesaplandığını hatırlatan Ağbal, şu bilgileri verdi: "Bu yapılandırma kanununda da geçmiş dönemlere ilişkin gecikme faizi ve zammı yerine, o ilgili aylarda gerçekleşmiş Yİ-ÜFE oranında yeniden hesaplanacak bir faiz esas alınacak. Burada Yİ-ÜFE oranlarının tabiki gecikme faizi ve zammı oranlarına göre avantajlı olduğunu da biliyoruz. Özellikle Yİ-ÜFE oranlarının, genel trendin üstüne çıktığı dönemle ilgili olmak üzere, yani 2016, 2017 yıllarında o ilgili ayların Yİ-ÜFE oranını esas almak yerine, önceki yılların ortalama Yİ-ÜFE oranı esas alınarak hesaplama yapılacak. Böylelikle de son dönemde Yİ-ÜFE oranlarında yukarı yönlü hareketlenme nedeniyle vatandaşlarımız vergi veya prim borcuna ilişkin gecikme faizi ve zammı hesabında da daha yukarıda bir faiz ödemek durumunda kalmayacaklar.

Vatandaşlarımız, SGK idari para cezalarının yüzde 50'sini öderlerse, yüzde 50'sini de silmiş olacağız. Yine vatandaşımı, idari para cezasının aslını, Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanan faizi öderse, gecikme faizi ve zammını silmiş olacağız. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'si ödenirse, yüzde 50'sini silmiş olacağız." İhtilaflı vergilerin de dava aşamalarına göre yapılandırıldığını anlatan Ağbal, tasarı ile ayrıca vatandaşlara pişmanlıkla beyanda bulunma imkanı sunulduğunu da söyledi. - "Yapılandırma Kanunu başvuruları Temmuz sonuna kadar yapılacak" Matrah artırımı düzenlemesine de değinen Ağbal, vatandaşların, Gelir ve Kurumlar Vergisi bakımından 2013-2016, Gelir, Kurumlar Stopaj ve Katma Değer Vergisi bakımından ise 2013-2017 yılları itibarıyla matrahlarını ve vergi beyanlarını artırabilmelerine imkan tanındığını belirtti. Ağbal, sözlerine şöyle devam etti: "Temmuz ayı sonuna kadar Yapılandırma Kanunu başvuruları yapılacak. İlk ödeme Ağustos ayında SGK ile başlayacak. Eylül ayında Maliye ve diğer aylar yapılabilecek. Önceki yapılandırma kanunlarında olduğu gibi peşin, 6, 9, 12, 18 taksitler halinde ödenebilecek, 36 aya kadar taksit var. Kredi kartı ile ödemek mümkün.

Bir önceki yapılandırmada peşin ödeme halinde Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanan faizin yüzde 50'sini almaktan vazgeçiyorduk. Yeni düzenlemede eğer vatandaş ödemesi gereken tutarı peşin öderse bu durumda hesaplanan faizin yüzde 90'ını almayacağız. Sadece yüzde 10 ödeyerek alacak. Dolayısıyla gerçekten bu defa peşin ödemeye önemli bir teşviki de getirmiş oluyoruz. Bir başka teşvik edici unsur daha getiriyoruz. Peşin ödemek yerine ağustosta veya ekimde, eylülde veya kasımda iki taksitte öderse bu durumda da hesaplanan gecikme faizini yüzde 50 indirimli alacağız. Böylelikle peşin ödemeyi de özellikle teşvik etmiş oluyoruz." - Emeklilere bayram ikramiyesi Tüm SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine Ramazan ve Kurban bayramlarında, bayramdan önce biner lira emekli ikramiyesi ödeneceğini vurgulayan Maliye Bakanı Ağbal, bu uygulamadan, şehit yakını ve gaziler, Vazife ve Harp Malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahiplerinin de yararlanacağını açıkladı.

Ağbal, "İlk defa uygulamaya bu Ramazan Bayramı'ndan önce başlıyoruz. Herhalde Haziran'ın başında bu ödemeler hak sahiplerine yapılmış olacak. Tabi ki dosya bazında yapılacak, her hak sahibi dosyadan aldığı pay oranında bu ikramiyeden yararlanacak. Böylelikle bütün emeklilerimizin yıllık 2 bin liralık, aylıklarında bir artış yapmış olacağız. Aylık olarak düşünecek olursak da bütün emeklilerin emekli aylıklarında 166 lira civarında bir artış da yapmış olacağız. 12,3 milyon emeklimiz bu uygulamadan yararlanacak. Düzenlemenin maliyeti 22,3 milyar lira." dedi. Bakan Ağbal, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşların aylıklarının da 266 liradan 500 liraya çıkarıldığını aktararak, bundan 581 bin kişinin bundan yararlanacağını bildirdi. - Genç Bağ-Kur'lular için kolaylık Emekli esnafın sosyal güvenlik destek primi borçlarının da silineceğine dikkati çeken Ağbal, tasarı uyarınca ayrıca Bağ-Kur'lu esnafın da geçmişe dönük borçlarını dondurabileceğini anlattı. Genç Bağ-Kur'lular bir prim teşviki düzenlemesinin de bulunduğunu belirten Ağbal, "18 yaşını doldurmuş, 29 yaşını doldurmamış genç Bağ-Kur'luların, yani yeni işyeri açtığı için ilk defa Bağ-Kur'lu olan gençlerimizin bir yıl süreyle Bağ-Kur primlerini devlet olarak biz karşılamış olacağız." diye konuştu.