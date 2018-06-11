"İmar barışı için şu ana kadar 144 bin kişi başvurdu"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "imar barışı" başvurularına ilişkin, "Umduğumuzun üstünde bir ilgiyle karşılandık. Şu ana kadar neredeyse üç gün olmak üzere bize yapılan müracaatlar 144 bin civarında." dedi.

Kayseri Serbest Bölgesi'nde bulunan fabrikaları ziyaret eden Bakan Özhaseki, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"İmar barışına ilgili nasıl?" sorusu üzerine Özhaseki, cuma günü öğleden sonra kayıt almaya başladıklarını anımsattı.

Vatandaşın çok rahat girebileceği bir sistem tercih ettiklerini belirten Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

"E-devlet üzerinden herkes yapabileceği için hiç kimseye müracaat etmeden, aracı kullanmadan ayrıca bir masraf etmeden rahatlıkla vatandaş internet üzerinden bize müracaat edebiliyor. Eğer bunu yapmak istemiyorsa, il müdürlüklerimiz, İstanbul için her ilçede açtığımız şubelerimiz, bunun dışındaki Anadolu'daki ilçelerde de tapu müdürlüklerimizden yardım alabilirler. Umduğumuzun üstünde bir ilgiyle karşılandık. Şu ana kadar neredeyse üç gün olmak üzere bize yapılan müracaatlar 144 bin civarında. 144 bin vatandaşımız, 'Ben mağduriyeti anladım, zaten gidermek istiyorum, onun için de bu işten istifade etmek istiyorum' diye işi kesinleştirdi. Araştırmak için sitemize giren, çıkan, bakan vatandaş sayısı yüz binlerce. O zaman ben anlıyorum ki tespitlerimiz doğru, Türkiye'nin neredeyse yüzde 60'tan fazlası, yani yapı blok tamamı, elimizdeki yapıların tamamının yüzde 60'tan fazlası ki, bu sayı neredeyse 15 milyona tekabül ediyor, bu işten istifade edecek. Vatandaşımızın da 80 milyonluk bir ülkede 50 milyona yakın olanı bu işten istifade edecek gibi gözüküyor." "