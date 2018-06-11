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"İmar barışı için şu ana kadar 144 bin kişi başvurdu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 16:48 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: - "(İmar barışı) Umduğumuzun üstünde bir ilgiyle karşılandık. Şu ana kadar neredeyse üç gün olmak üzere bize yapılan müracaatlar 144 bin civarında" - "Türkiye'nin neredeyse yüzde 60'tan fazlası, yani yapı blok tamamı, elimizdeki yapıların tamamının yüzde 60'tan fazlası ki, bu sayı neredeyse 15 milyona tekabül ediyor, bu işten istifade edecek. Vatandaşımızın da 80 milyonluk bir ülkede 50 milyona yakın olanı bu işten istifade edecek gibi gözüküyor" - "(Büyüme rakamları) Şimdi 7,4'ü yakaladık, bundan güzel bir şey olabilir mi? Demek Türkiye gayet güzel, yerli yerinde işler yapıyor ve önüne hızla bakarak devam ediyor"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "imar barışı" başvurularına ilişkin, "Umduğumuzun üstünde bir ilgiyle karşılandık. Şu ana kadar neredeyse üç gün olmak üzere bize yapılan müracaatlar 144 bin civarında." dedi.

Kayseri Serbest Bölgesi'nde bulunan fabrikaları ziyaret eden Bakan Özhaseki, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"İmar barışına ilgili nasıl?" sorusu üzerine Özhaseki, cuma günü öğleden sonra kayıt almaya başladıklarını anımsattı.

Vatandaşın çok rahat girebileceği bir sistem tercih ettiklerini belirten Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

"E-devlet üzerinden herkes yapabileceği için hiç kimseye müracaat etmeden, aracı kullanmadan ayrıca bir masraf etmeden rahatlıkla vatandaş internet üzerinden bize müracaat edebiliyor. Eğer bunu yapmak istemiyorsa, il müdürlüklerimiz, İstanbul için her ilçede açtığımız şubelerimiz, bunun dışındaki Anadolu'daki ilçelerde de tapu müdürlüklerimizden yardım alabilirler. Umduğumuzun üstünde bir ilgiyle karşılandık. Şu ana kadar neredeyse üç gün olmak üzere bize yapılan müracaatlar 144 bin civarında. 144 bin vatandaşımız, 'Ben mağduriyeti anladım, zaten gidermek istiyorum, onun için de bu işten istifade etmek istiyorum' diye işi kesinleştirdi. Araştırmak için sitemize giren, çıkan, bakan vatandaş sayısı yüz binlerce. O zaman ben anlıyorum ki tespitlerimiz doğru, Türkiye'nin neredeyse yüzde 60'tan fazlası, yani yapı blok tamamı, elimizdeki yapıların tamamının yüzde 60'tan fazlası ki, bu sayı neredeyse 15 milyona tekabül ediyor, bu işten istifade edecek. Vatandaşımızın da 80 milyonluk bir ülkede 50 milyona yakın olanı bu işten istifade edecek gibi gözüküyor." "

"Bu konuda istismarcılar olabilir, vatandaşlar dolandırıcılara karşı nasıl önlemler almalı?" yönündeki soru üzerine Bakan Özhaseki, arkadaşlarının, birkaç yerde bazılarının, bazı büroların üzerine levha asarak "gel gel" yaptığını söylediklerini aktardı.

Özhaseki, vatandaşların hiç kimseye gitmelerine gerek olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O tür bürolara, 'Biz size yardımcı oluruz, gelin e-devlet şifrenizi verin, biz girelim' diyenlere itibar etmesinler. Hiç gerek yok. Doğrudan kendileri isterlerse internet ortamında girebilirler. İkincisi de bizim il müdürlüklerimize gelebilirler, üçüncüsü ilçelerde de tapu müdürlüklerimize giderek oradan yardım alabilirler. İstanbul için zaten farklı bir durum var. 40 yerde neredeyse ayrı şubeler açtık. Orada genellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal tesislerini kullanıyoruz. Adresleri belli. Vatandaş orada kendi ilçesinde gidip rahatlıkla bizim memurlarımız vasıtasıyla da müracaatını yapabilir."

Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 7,4 büyümesine de değinen Özhaseki, bunca içeriden, dışarıdan saldırının, hainlerin baskısı, Türkiye'yi dize getirme operasyonlarının hiçbir işe yaramadığı gösterdiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin geçen sene de ortalama 7,4 büyüdüğünü anımsatan Özhaseki, "Şimdi 7,4'ü yakaladık, bundan güzel bir şey olabilir mi? Demek Türkiye gayet güzel, yerli yerinde işler yapıyor ve önüne hızla bakarak devam ediyor. Bu bizim için son derece umut verici, hele hele seçimin konuşulduğu, herkesin bir şey söylediği, ana muhalefetin de durmadan yıkım operasyonu yaptığı bir ortamda böyle bir büyümenin yakalanmış olması, bu ülkenin ekonomisinin rahat, sağlam ayaklar üzerine bastığını gösteriyor." dedi.

Özhaseki, ziyaret ettiği fabrikalardaki işçilere de hitap ederek, onlarla fotoğraf çektirdi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri

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