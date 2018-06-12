"İmar barışına günde 100 bine yakın müracaat var"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışına ilişkin, "2,5 gün içerisinde işlerini teyit eden 250 bin civarında insan var. Günde neredeyse 100 bine yakın müracaat var çünkü burada herkesin sıkıntısı var. Bunların çözülmesi lazım." dedi. Özhaseki, AK Parti Adana İl Başkanlığında düzenlenen "Yaban Hayatı" konulu basın açıklamasında, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Bugün ciddi programlar için kente geldiğini ifade eden Özhaseki, Adana'da yaban hayatıyla ilgili gerçekleştirilen çalışmalara değindi. Özhaseki, kentin 4 merkez ilçesindeki 11 bin 500 hektarlık alanın Yaban Hayatını Koruma Sahası ilan edildiği bilgisini paylaşarak, "Gelişen zaman içerisinde iyi niyetle başlanan, özellikle buradaki biyolojik çeşitliliğin korunması, zenginleştirilmesi, geliştirilmesi, alanın sevk ve idaresi amacıyla ilan edilen planlar iptallere konu olmuş." diye konuştu. Bu yarayı çözmek için çalıştıklarını anlatan Özhaseki, şöyle devam etti: "Burada halihazırda 5 bin 500 hane var. 22 bin 500 insan yaşıyor. Yeni planlamaya göre burada 19 bin bağımsız birim olacak. 105 bin civarında da bir yerleşim olacak. Planlama işin başı, planlamayı doğru yaparsanız bundan sonra bütün gelişmeler doğru gelişir. Ama doğru yapmazsanız insanların ihtiyacına cevap vermeyecek şekilde bir plan yaparsanız, bu delinir. Kötü plan yaparsanız da kötü plan uygulanır, 10-20 sene sonra plan tamamıyla uygulanmış olur ama içinde yaşayan hiç kimse bundan mutlu olmaz."

- "2 bin 570 hektarlık alanda planlama netleşti" Adana Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan planı incelediklerini aktaran Özhaseki, şu bilgileri verdi: "Zaten halihazırda yüksek yoğunluklu bir yapılaşma var. Bizim getirdiğimiz planlamada orta ve düşük yoğunluklu alanlar da geldi. Aslında burada tapulara baktığınız zaman kamu, hazine, şahıs, özel mülkiyet var. Bir taraftan tabi ki şahısların hakkını da korumak lazım. İnsanların babalarından dedelerinden kalmış, senelerce ümitle baktığı yerleri de heder etmemek lazım. Bunu yaparken de kamunun hakkını da koruyarak işin içerisinden çıkmak lazım. Bu anlamda uzunca bir süre devam çalışmalar neticesinde 2 bin 570 hektarlık alanda planlamayı netleştirdik. Bu 2 bin 570 hektarlık alanın 747 hektarı konut alanı. 82 hektarlık alan ticaret olarak ayrıldı. Bunun dışında 732 hektarlık alan orman ve tarım. 370 hektarlık alan da açık yeşil alan olarak ilan edilmiş oldu. Hedefilerimiz, birinci derecede buradaki alanda hem bir taraftan bu alanın korunması hem de kullanılmasını temin etmek. Yaban hayatının daha fazla zarar görmesini önleyerek bir takım kriterleri göz önünde bulundurmak ve hak sahiplerinin müktesebatını korumak."

Bakan Özhaseki, çağdaş bir kent mekanı oluşturmaya gayret ettiklerini belirterek, "Bu plan onaylandıktan sonra bu ayın 7'si itibarıyla askıya çıktı. İtirazlar olacaktır. Bunları değerlendireceğiz ama yaptığımız planın doğru olduğuna inanıyoruz. Plan, önümüzdeki ayın 7'si itibarıyla askıdan inecek. İtirazlara bakacağız. Hakikaten mağdur olan bir vatandaş varsa kimsenin de mağdur olmasını istemeyiz, ciddiye alacağız. Ama bir hafta içerisinde bunları da neticelendiririz. Önümüzdeki ayın ortasından itibaren artık yürürlüğe girer, 20 senelik bir kangren de burada sonuca erişmiş oluyor. Ben bu planın Adana'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu. - "İmar barışına müthiş bir ilgi var" Bakan Mehmet Özhaseki, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sokak hayvanlarına barınak yapılmasıyla ilgili bir soruyu cevaplayan Özhaseki, "Bu işin birinci derecede sorumlusu belediyeler ilan edilmiş, arkasından Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevlendirilmiş. Ben en son Bakanlar Kurulunda izah ettim, bunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığında olması gerektiğini söyledim. Takip ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönem öyle olacak. Bunları yaparken de özellikle bazı belediyelerin yaptığı gibi hayvan hapishanesi olmayacak. En büyük sıkıntı da o. 'Barınak yaptık' diye çeviriyorlar, hayvanı oraya tıkıyorlar." ifadesini kullandı.

Özhaseki, imar barışıyla ilgili bir soruya ise şöyle yanıt verdi: "Tüm Türkiye'deki toplam bağımsız birim sayımız 26 milyon 358 bin. Fabrika, iş yeri, konut ne varsa. 'Bunların ne kadarı kaçak, imara aykırı veya hazine arazisi üzerine yapılmış' diye sorduğunuz zaman size ciddi bir cevap veren de yok. O zaman siz bütün bu milli servet olan yapıları şu andaki kanun hükmünü uygulayacak olursanız baştan sona yıkmalısınız ve ağır para cezaları yazmalısınız. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Doğru mu? O da değil. Vatandaşın evini de başına yıkmak doğru değil. Zamanında insanlar göç ederlerken kamuya, merkezi hükümete düşen onun tedbirini almaktı, planlamasını yapmaktı. Şimdi o zaman 26 milyon 358 bin bağımsız birimden, 15 milyonu problemliyse, birçoğu belediyelerin politik baskıları altındaysa, bazı iş yerleri el altından zarflar alınıp gidilen ortama dönmüşse, artık bütün bunlara bir son vermek gerekmiyor mu? Elzemdi, doğruydu, zaten mecliste neredeyse hiçbir parti eleştirmedi." Bakan Özhaseki, "İmar barışına müthiş bir ilgi var. Bizim sitemize 3-4 gün içerisinde milyona yakın giriş var. Anlıyor, indiriyor, bakıyor. Biraz önce aldım. 2,5 gün içerisinde işlerini teyit eden 250 bin civarında insan var. Günde neredeyse 100 bine yakın müracaat var çünkü burada herkesin sıkıntısı var. Bunların çözülmesi lazım." dedi.

- "Çalışmalarımıza güçlü şekilde devam edeceğiz" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da "Dün İçişleri Bakanımızı misafir ettik. Hemşehrilerimizle buluştuk. Geçtiğimiz hafta Milli İstihdam Projesi'nin 2. fazını başlattık. Maliye Bakanımız geldi ve iş dünyasıyla buluştuk. İnşallah Adana'mızın konularıyla ilgili çalışmalarımıza güçlü şekilde devam edeceğiz. Hemşehrilerimizi ilgilendiren her konuda adımlarımızı hızlı şekilde atmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"İmar barışına günde 100 bine yakın müracaat var"

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: - "(İmar barışı) 2,5 gün içerisinde işlerini teyit eden 250 bin civarında insan var. Günde neredeyse 100 bine yakın müracaat var çünkü burada herkesin sıkıntısı var. Bunların çözülmesi lazım" - "(Adana'nın 4 m

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