"İmar barışıyla vatandaş devletiyle helalleşiyor"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, açıkladıkları imar barışına ilişkin, "Bu bir af değil, bir barış nihayetinde. Burada vatandaş devletiyle helalleşiyor, rızalaşıyor ve barışıyor." dedi. Kayseri'de restorasyonu tamamlanan Siviş Camisi'nin yeniden ibadete açılış törenine katılan Bakan Özhaseki, tören öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmar barışına ilişkin bir soru üzerine Özhaseki, gündeme gelen ve herkesin yakından takip ettiği olayı bir senedir çalıştıklarını söyledi. Özhaseki, bir sene boyunca Türkiye'de ne kadar imarda aykırılık varsa hepsini tespit ettiklerini ve 10 civarında sorun yazdıklarını ifade ederek, bunlardan ikisinin mülkiyetten kaynaklı, diğerlerinin ise imarla ilgili olduğunu bildirdi. "Ya zamanında ruhsatını alamamış ya ruhsatını almış iskanını alamamış veyahut bütün bunları aldığı halde ufak tefek zaman içinde ihtiyaç doğmuş" diyen Özhaseki, bunların konutlar gibi iş yerleri ve fabrikalar için de geçerli olduğunu anlattı. - "Akşam düşünülüp seçim geliyor diye sabah çıkarılmış bir yasa değil"

Özhaseki, belediyelerin emlaklarını birçok şehirde genellikle topraktan aldığını aktararak, şunları kaydetti: "Çünkü arsa gözüküyor. Üzerinde 20 daire var, arsa gözüktüğü için vergiden kayıplar oluyor. Bütün bunları önleyebilecek bir yasa üzerinde yaklaşık bir senedir çalışıyoruz. Emin olun bu yasa taslağını neredeyse 10 yerde sunum yaparak anlattım. Bakanlar Kurulunda anlattım, sorulara cevap verdim. Bir ara KHK ile mi çıkarsak bunu diye düşünmüştük, oradaki komisyonlarda anlattık, ilgili bakanlıklarla yani Maliye, Kalkınma, Ekonomi, Adalet gibi bakanlıklarımızın üst düzey görevlileriyle ayrı ayrı tartıştık, onları ilgilendiren konuları. Derken bir seneye yakın hazırlık yaptık. Bugünlerde tam açıklamak üzereyken seçim kararı alındı. Şunun bir kere bilinmesi lazım, bu alınması gereken doğru bir işti ve bir sene emek verdiğimiz, her kelimesi üzerinde emin olun birkaç gün tartıştığımız bir yasa. 'Akşam düşünülüp seçim geliyor' diye sabah çıkarılmış bir yasa değil. Bunu herkesin bilmesi lazım. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Çünkü aylar öncesinde internet sitelerine benim bu yapı kayıt belgesi düştü zaten. Hiç seçim lafı yokken birkaç kere yayınlandı ve vatandaşların müracaatı vardı, siz böyle bir kayıt belgesini mi arayacaksınız, böyle bir durum mu oluyor?' diye bize defalarca bunu sordular."