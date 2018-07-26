"İmza verenler düşmanlarımız değil"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, olağanüstü kurultay için CHP İçtüzüğü'ne uygun imza toplanmışsa kurultayın yapılacağını belirterek, "Diyelim ki toplanmadı, bu insanlar bizim düşmanlarımız değil, özbeöz kardeşlerimiz. Bu insanlarla biz kol kola gireceğiz." dedi. Özkoç, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında TBMM Genel Kurulunda, son üç günde görüşülen düzenlemelerde, daha önceden farklı olarak komisyonun yerinde olduğunu ancak hükümetin, bakanların bulunmadığını söyledi. TBMM İçtüzüğü'nde buna uygun değişiklik yapılmadığını ifade eden Özkoç, milletvekilleri olarak üç gün boyunca, gece yarılarına kadar kendi kendilerine konuşup durduklarını belirtti. Özkoç, tekliflerin, "yukarıdan talimatla hazırlandığının açık olduğunu" öne sürerek, TBMM Genel Kurulunda yasalaşan düzenlemeyle artık valilerin sıkıyönetim komutanı olduğunu, gösteri yürüyüşlerinin artık yapılmayacağını, gözaltı sürelerinin artırıldığını, göreve iadelerin sürgüne dönüştürüldüğünü savundu. MİT Müsteşarlığının başkanlığa dönüştüğüne işaret eden Özkoç, "İstihbarat bütün gücüyle bir tek kişiye hizmet edecek, onu koruyacak, onun daha güçlü olabilmesi için elinden geleni yapacak. Düzenlemelerde milletimiz adına, ülkemiz gerçekleriyle ilgili herhangi bir şey yok. 'Bir iktidarı, her şeye rağmen nasıl ayakta tutabiliriz'in kararları var." diye konuştu.

- "Muaf olanlar neden bedelli kapsamında?" Bedelli askerlikle ilgili kanunun kapsamına, sağlık nedeniyle askerlikten muaf olanların da alındığına işaret eden Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlık nedeniyle başvurmuş, muaf olmuş. Zaten askere gitmeyecek. Neden bunlar bedelli askerlik kapsamına alınır? Bir tek şundan dolayı; bununla ilgili belli ensesi kalınların çocukları bir şekilde doktor raporu alıp, askerlikten muaf edilmiştir. Onlar mahkemeye verilmiş olabilirler ama bunun önünü kesmek, onları da bunun içine dahil edebilmek, yasal hale getirmek için bu düzenleme yapılmış. İnsaf dedirtecek şekilde milletin gözünün içine sokarak, yasalaşmıştır." Özkoç, TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilen kanunla şans oyunlarında ikramiye tutarlarının artırıldığını, kumarın daha meşru halde, daha çok rant sağlayacak şekilde sunulduğunu savundu. Yoksul vatandaşa, "İşsizsin, cebinde 3-5 kuruşun var, bununla başka yerde kumar oynama, Türkiye'de biz bunu sana sağlıyoruz. Burada oyna ve kaybet, oradan biz trilyonlarca liralık rant elde edelim." denildiğini öne süren Engin Özkoç, "O insanları teşvik ediyorsunuz, çocuklarının rızkına göz dikiyorsunuz, sonra da bize din dersi veriyorsunuz. Yazıklar olsun. 'Faiz haram' dediniz, Türkiye'yi faize mahkum ettiniz. 'Kumar haram' dediniz, kumarın en büyüğünü oynatıyorsunuz. Cebindeki parayı vergilerle aldığınız yetmediği gibi kumarla almaya çalışıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

- "O rahip ülkesine dönerse hiç şaşırmayın" Özkoç, FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un tutukluğunun, "sağlık sorunları" nedeniyle ev hapsine çevrilmesini de değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump'un, "Rahibi derhal serbest bırakın." dediğini ifade eden Özkoç, şu görüşleri dile getirdi: "O rahibin dün dosyasındaki tahliye nedeni neyse Enis Berberoğlu'nun da tahliye nedenleri aynıdır. Berberoğlu milletvekili seçilmiş, dokunulmazlığını tekrar kazanmış, herhangi bir suçu yok ama onunla ilgili ABD Başkanı'nın emri yok, Merkel'in 'bunu yap' diye bir isteği yok, Macron'un 'serbest bırakın' diye talebi yok. ABD Başkanı istedi diye, 'emredersin' diyen bir cumhurbaşkanı, bir kişiyi derhal serbest bırakıyor. ABD Dışişleri Bakanı, 'bu yeterli değil' diye açıklama yapıyor. O rahip çok yakın zamanda ülkesine dönerse hiç şaşırmayın. O ülkesine dönebilir, Merkel'in, Macron'un talebi yerine getirilebilir ama masum, suçsuz olan Berberoğlu, 'Yasanın hangi boşluğunu bulup içerde tutarız' anlayışıyla mahkum edilebilir. "

- "CHP'yi dizayn etmek..." Bu tablo karşısında iktidarın derdinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu öne süren Özkoç, şu değerlendirmede bulundu: "Sözcü Mahir Ünal çıkıyor, pişkin, rahat, ifadesiz, hatta biraz da müstehzi bir suratla Kılıçdaroğlu'na saldırıyor. Kılıçdaroğlu, mücadelesine devam edecek. Hak, hukuk, adalet için masum insanların mücadelesi sürsün diye devam edecek. İnsanlara, sizin baktığınız gibi tepeden bakmayacak, kumarı, faizi teşvik etmeyecek, vergilerle insanlarımızı daha da yoksullaştırmayacak. Biz de örgütlerimizle, milletvekilleriyle, Parti Meclisi üyelerimizle dimdik arkasında bu mücadeleye destek vereceğiz. Türkiye'yi 17 yıldır yönetenler, terörle kucak kucağa olanlar, ülkeyi itibarsız hale getirenler, avro, doları fırlatıp TL'yi itibarsız hale getirenler, milleti kumara, faize teşvik edenler bize akıl vermeye çalışıyorlar. CHP'yi yönlendirmek, dizayn etmek ne Mahir Ünal'ın ne de onun ağababası olan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapabileceği bir şeydir. CHP'nin bir tek sahibi vardır, CHP örgütleridir."