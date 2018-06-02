KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "CHP'lilerin, şimdi açılışlarda Kur'an-ı Kerim okuttuklarına, dualar ettiklerine, mehterler çaldırdıklarına bakmayın siz. İnananlara senelerdir yaptıkları zulmü, vatandaş unutmadı. Camileri kapattıklarını unutmadık biz." dedi.

Özhaseki, İncesu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarının, hükümet etmede, ekonomide, ulaşımda, sağlıkta, her türlü çalışmada, eski hükümetlerle kıyaslandığı zaman çok başarılı olduğunu söyledi.

Cumhuriyet tarihi boyunca 6 bin kilometre bölünmüş yol yapıldığını dile getiren Özhaseki, "Biz AK Parti hükümetleri döneminde, 26 bin kilometreye çıkardık. Bizim meydanlarda anlatacak çok şeyimiz var. Zaten bizim tarlada izimiz vardı, şimdi harmanda da yüzümüz olacak." diye konuştu.

Özhaseki, 2002 yılından sonra Türkiye'de AK Parti hükümetleriyle "sessiz devrim" gerçekleştiğini vurgulayarak, "Hastane kapılarındaki kuyruklarda canımız çıkarken, eczaneden ilaç almak için bile geceden kuyruğa girerken, perişan olurken, bugün 5 yıldızlı otel konforunda sağlık hizmeti alıyoruz. Bu hizmetlerden tabii ki bahsedeceğiz. Kayseri'ye açtığımız şehir hastanesindeki odalar, günlüğü 100-200 dolara kalınan otellerin odaları gibi. Hastalara pijama da veriliyor." ifadelerini kullandı.