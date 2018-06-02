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"İnananlara senelerdir yaptıkları zulmü, vatandaş unutmadı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 19:23 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: "CHP'lilerin, şimdi açılışlarda Kur'an-ı Kerim okuttuklarına, dualar ettiklerine, mehterler çaldırdıklarına bakmayın siz. İnananlara senelerdir yaptıkları zulmü, vatandaş unutmadı. Camileri kapattıklarını unutmadık biz"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "CHP'lilerin, şimdi açılışlarda Kur'an-ı Kerim okuttuklarına, dualar ettiklerine, mehterler çaldırdıklarına bakmayın siz. İnananlara senelerdir yaptıkları zulmü, vatandaş unutmadı. Camileri kapattıklarını unutmadık biz." dedi.

Özhaseki, İncesu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarının, hükümet etmede, ekonomide, ulaşımda, sağlıkta, her türlü çalışmada, eski hükümetlerle kıyaslandığı zaman çok başarılı olduğunu söyledi.

Cumhuriyet tarihi boyunca 6 bin kilometre bölünmüş yol yapıldığını dile getiren Özhaseki, "Biz AK Parti hükümetleri döneminde, 26 bin kilometreye çıkardık. Bizim meydanlarda anlatacak çok şeyimiz var. Zaten bizim tarlada izimiz vardı, şimdi harmanda da yüzümüz olacak." diye konuştu.

Özhaseki, 2002 yılından sonra Türkiye'de AK Parti hükümetleriyle "sessiz devrim" gerçekleştiğini vurgulayarak, "Hastane kapılarındaki kuyruklarda canımız çıkarken, eczaneden ilaç almak için bile geceden kuyruğa girerken, perişan olurken, bugün 5 yıldızlı otel konforunda sağlık hizmeti alıyoruz. Bu hizmetlerden tabii ki bahsedeceğiz. Kayseri'ye açtığımız şehir hastanesindeki odalar, günlüğü 100-200 dolara kalınan otellerin odaları gibi. Hastalara pijama da veriliyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti hükümetlerinin, inanç özgürlüğüne önem verdiğinin altını çizen Özhaseki, şöyle devam etti:

"İnançlarımız üzerinde bir baskı vardı. İsteyen başını açar, isteyen örter. Buna karışmaya kimsenin hakkı yok. Eskiden kız kardeşimiz üniversiteye gelir, örtüyü kızımın başından çekerler, koca koca hocalar, içerideki ikna odalarına çekerler, çocuğu tehdit ederler, okuldan gönderirlerdi. İzmir'de orduevinde bir başörtülü hanım kardeşim ağlıyor. Niye ağladığını sordular. 'Ben oğlumu babasız büyütüp subay yaptım. Oğlumun şimdi içeride düğünü var, beni başım kapalı diye orduevine almıyorlar' dedi. Bu zulümleri unutmadık biz. Bir başörtülü milletvekili meclise girdiğinde, zamanın başbakanı, elleri ayakları titreye titreye 'bu hanımefendiye haddini bildirin' diye bağırıyordu. CHP'lilerin, şimdi açılışlarda Kuran-ı Kerim okuttuklarına, dualar ettiklerine, mehterler çaldırdıklarına bakmayın siz. İnananlara senelerdir yaptıkları zulmü vatandaş unutmadı. Camileri kapattıklarını unutmadık biz. Ama yine de unutmak istiyoruz biz. İnşallah siz okuduğunuz Kuran-ı Kerim'de, ettiğiniz duada samimisinizdir. İnşallah seçim geldi diye, Cumhurbaşkanımızın karşısına aday oldunuz diye yapmıyorsunuzdur. Allah'tan dileğimiz hidayetinizin daim olması."

Özhaseki, daha sonra merkezin açılış kurdelesini kesti. Daha sonra Yahyalı ilçesine geçen Özhaseki, belediye tarafından düzenlemesi gerçekleştirilen ilçe meydanının açılışını yaptı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri

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