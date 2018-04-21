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"İnançlarımız üzerindeki baskı belasını Erdoğan sildi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 15:46 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: - "İnançlarımız üzerinde baskı vardı. Kız çocuklarımız okula gidemiyordu. Onlara yapılan zulüm hepimizin içini acıtıyordu. Gözlerimiz yaşararak izlediğimiz çok manzara oldu. Bu sıkıntıyı eski liderler bilmiyor muydu? Biliyordu. Özal da Demirel de Erbakan da herkes bu sıkıntıyı biliyordu ama çözemiyorlardı. İnançlarımız üzerindeki baskı belasını Recep Tayyip Erdoğan ortaya koyduğu performansla sildi attı"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İnançlarımız üzerinde baskı vardı. Kız çocuklarımız okula gidemiyordu. Onlara yapılan zulüm hepimizin içini acıtıyordu. Gözlerimiz yaşararak izlediğimiz çok manzara oldu. Bu sıkıntıyı eski liderler bilmiyor muydu? Biliyordu. Özal da Demirel de Erbakan da herkes bu sıkıntıyı biliyordu ama çözemiyorlardı. İnançlarımız üzerindeki baskı belasını Recep Tayyip Erdoğan ortaya koyduğu performansla sildi attı." dedi.

Özhaseki, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği tarafından Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Genç Yönetici Okulu" programında yaptığı konuşmada, lider olmak, yönetici olmak isteyen gençlere kendi hayatından örnekler vererek, bu yola girmek isteyen gençlerin kendilerine hedefler belirlemeleri, her şeyden önce Allah rızasını kazanmayı ön planda tutmaları gerektiğini belirtti.

Bakan Özhaseki, "İşin başında bizim ne için ortaya çıktığımızı, ne için mücadele edeceğimizi ve hangi duygularla hareket edeceğimiz noktasındaki temel düşüncelerimizi bir kere sahiplenmemiz lazım. Yönetici olacağız, lider olacağız, niye? Kendimizi tatmin etmek için mi? Şöhret olmak için mi? Para için mi? Zengin olmak için mi? İşte bu niyetlere vereceğimiz cevap, ömrümüz boyunca bizim çizeceğimiz yola damgasını vuracak en önemli olay. Eğer hedefiniz Allah rızası ise bereketlenecek işlerimiz. Baş olma sevdası birçok insanın içerisinden gitmez, o bir hastalıktır. Bu konuda istek olabilir ama baş olabilmek için haksızlık yapıyorsanız bu bela zaten alır sizi çukura götürür." diye konuştu.

İnsanların hayatı boyunca birçok engelle karşılaşabileceğini anlatan Bakan Özhaseki, tüm olanlara karşı azmini yitirmeden hedefleri doğrultusunda gitmek gerektiğini, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatının en güzel örneklerden biri olduğunu vurguladı.

- "İnanıyorsanız üstünsünüz"

Azmin önemine işaret eden Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

"Azimsiz olmaz bu iş. Siz zannetmeyin ki hayatında başarılı olan herkesin hayatları boyunca her attığı taş yerini bulmuştur. Hiç moralsizlik olmamış, ümitsizlik olmamıştır. Öyle değil arkadaşlar. Morali bozulmuştur, canı sıkılmıştır, bazen ağlamıştır ama yola çıktığı zaman azimle yol almıştır. Bu konuda aslında en önemli örnek Recep Tayyip Erdoğan'dır. İl başkanlığından tutun ki belediye başkanlığına, oradan cezaevine girmesine, nihayetinde Cumhurbaşkanı oluşuna kadar inançla önemli bir azim ortaya koymuştur."

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan olduktan sonra birçok liderin yapamadığını yaptığını belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

"İnançlarımız üzerinde baskı vardı. Kız çocuklarımız okula gidemiyordu. Onlara yapılan zulüm hepimizin içini acıtıyordu. Gözlerimiz yaşararak izlediğimiz çok manzara oldu. Bu sıkıntıyı eski liderler bilmiyor muydu? Biliyordu. Özal da Demirel de Erbakan da herkes bu sıkıntıyı biliyordu ama çözemiyorlardı. İnançlarımız üzerindeki baskı belasını Recep Tayyip Erdoğan ortaya koyduğu performansla sildi attı. Vesayetçi bir yapı vardı. Siz buradan seçersiniz Ankara'ya gönderirsiniz orada belalı tipler bekler, görünüşleri anayasal kuruluş gibidir ama derinlikleri aşağıdaki dehlizlere uzanmıştır, her türlü şer vardır onlarda, istediklerini yaptırırlar, meclis üzerinde baskı kurarlardı. Bu vesayetçi yapı bunda başarılı olamazsa ihtilal hazırlığı yaparlar. İhtilal olur sonra gelir liderleri idama doğru götürürler. Böyle bir yapı vardı Türkiye'de. 2000'li yılların başına kadar bunu defalarca yaptı. Fakat ortaya konan performansla hamdolsun böyle bir yapı da yok oldu. Demek ki inanıyorsanız üstünsünüz. Bunların en büyük örneği de belki de Sayın Cumhurbaşkanımız. Gençlerimizin örnek alması gereken bir sembol olarak önümüzde duruyor."

En önemli olgunun değişim olduğunu, dünyada her şeyin çok çabuk değişime uğradığını ve buna ayak uydurmak gerektiğini anlatan Özhaseki, "Zaten bu gelişmeleri ve değişimi doğru anlayamazsanız ve zamanında ona uygun vaziyette hareket edemezseniz nisbi olarak durumunuz gittikçe kötüleşir ve yok oluşa doğru gidersiniz." dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri

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