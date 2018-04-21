"İnançlarımız üzerindeki baskı belasını Erdoğan sildi"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İnançlarımız üzerinde baskı vardı. Kız çocuklarımız okula gidemiyordu. Onlara yapılan zulüm hepimizin içini acıtıyordu. Gözlerimiz yaşararak izlediğimiz çok manzara oldu. Bu sıkıntıyı eski liderler bilmiyor muydu? Biliyordu. Özal da Demirel de Erbakan da herkes bu sıkıntıyı biliyordu ama çözemiyorlardı. İnançlarımız üzerindeki baskı belasını Recep Tayyip Erdoğan ortaya koyduğu performansla sildi attı." dedi.

Özhaseki, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği tarafından Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Genç Yönetici Okulu" programında yaptığı konuşmada, lider olmak, yönetici olmak isteyen gençlere kendi hayatından örnekler vererek, bu yola girmek isteyen gençlerin kendilerine hedefler belirlemeleri, her şeyden önce Allah rızasını kazanmayı ön planda tutmaları gerektiğini belirtti.

Bakan Özhaseki, "İşin başında bizim ne için ortaya çıktığımızı, ne için mücadele edeceğimizi ve hangi duygularla hareket edeceğimiz noktasındaki temel düşüncelerimizi bir kere sahiplenmemiz lazım. Yönetici olacağız, lider olacağız, niye? Kendimizi tatmin etmek için mi? Şöhret olmak için mi? Para için mi? Zengin olmak için mi? İşte bu niyetlere vereceğimiz cevap, ömrümüz boyunca bizim çizeceğimiz yola damgasını vuracak en önemli olay. Eğer hedefiniz Allah rızası ise bereketlenecek işlerimiz. Baş olma sevdası birçok insanın içerisinden gitmez, o bir hastalıktır. Bu konuda istek olabilir ama baş olabilmek için haksızlık yapıyorsanız bu bela zaten alır sizi çukura götürür." diye konuştu.